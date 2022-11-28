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Yalı Çapkını Safiye Soyman'ın hayatı çıktı! 'Ablama diye gelip beni istediler...' İnat edip okumasaydı Seyran gibi...

Star TV ekranlarının iddialı yapımlarından Yalı Çapkını, her bölümüyle reyting rekorları kırıyor. Başrollerinde; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Gülçin Şantırcıoğlu, Şerif Sezer, Emre Altuğ, Ersin Arıcı, Gözde Kansu, Beril Pozam, İrem Altuğ ve Doğukan Polat gibi isimlerin yer aldığı proje hakkında Safiye Soyman'dan bomba bir yorum geldi. Armağan Çağlayan'ın programına katılan Safiye Soyman kendi hayatını Yalı Çapkını dizisinin aynısı olarak anlattı. İşte Soyman'ın dizileri aratmayacak acı hayat hikayesi...

takvim.com.tr
28.11.2022 10:42 - Son Güncelleme: 28.11.2022 10:42
Yalı Çapkını Safiye Soyman’ın hayatı çıktı! ’Ablama diye gelip beni istediler...’ İnat edip okumasaydı Seyran gibi...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı ve gerçek bir hayat hikayesinden işlenen Yalı Çapkını'nda büyük bir sır ortaya çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını Safiye Soyman’ın hayatı çıktı! ’Ablama diye gelip beni istediler...’ İnat edip okumasaydı Seyran gibi...

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Soyman, programda oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. Programda kendisinin de çocuk gelin olduğunu ifade eden ve aynı zamanda görücülerin ilk önce ablasına geldiklerini itiraf etti.

Yalı Çapkını Safiye Soyman’ın hayatı çıktı! ’Ablama diye gelip beni istediler...’ İnat edip okumasaydı Seyran gibi...

ÖNCE ABLAMI İSTEMEYE GELDİLER

"13 yaşında evlendirildim, bir dizi var hani… Ablamı istemeye gelip beni görünce bana yöneldiler ablamın nişanlı olduğunu duyunca o zaman kardeşini isteyelim dediler. Yaşımı büyüttüler öyle evlendim"

Yalı Çapkını Safiye Soyman’ın hayatı çıktı! ’Ablama diye gelip beni istediler...’ İnat edip okumasaydı Seyran gibi...

HAKİM BU ÇOCUK GELİN DEDİ

"Babam, 'Kız diyeceğine gelin desinler' dedi. Yaşımı büyütmek için gittikleri hakim 'Bu çocuk gelin bakamıyorsanız ben bakayım' dedi. Babam yerin dibine girdi ama yalancı bir şahit buldu ve beni evlendirdi"

Yalı Çapkını Safiye Soyman’ın hayatı çıktı! ’Ablama diye gelip beni istediler...’ İnat edip okumasaydı Seyran gibi...

İNAT EDİP OKUDU MESLEK SAHİBİ OLDU

"Bana hazır ekmek düşmanı dedi. İyi ki söylemiş bunu, bu sayede hırs yaptım ve böyle oldum. Ortaokula gitmek için her gün sınavlara gidiyordum, çocukları kapıcıya bırakıyordum. Önce ortaokulu bitirdim sonra on parmak diploması aldım. Adalet Bankası döneminde bir iş sınavına girip devlet memuru oldum"

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