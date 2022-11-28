Yalı Çapkını Safiye Soyman’ın hayatı çıktı! ’Ablama diye gelip beni istediler...’ İnat edip okumasaydı Seyran gibi...

İNAT EDİP OKUDU MESLEK SAHİBİ OLDU

"Bana hazır ekmek düşmanı dedi. İyi ki söylemiş bunu, bu sayede hırs yaptım ve böyle oldum. Ortaokula gitmek için her gün sınavlara gidiyordum, çocukları kapıcıya bırakıyordum. Önce ortaokulu bitirdim sonra on parmak diploması aldım. Adalet Bankası döneminde bir iş sınavına girip devlet memuru oldum"