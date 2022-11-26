Adriana ne oldu sana! Podyumlardan çekildi 3.kez anne oldu son haliyle de olay oldu! Adriana Lima'nın o eski hallerinden eser kalmadı
41 yaşındaki dünyaca ünlü Brezilyalı model Adriana Lima bir süre önce 3.kez anne olmuştu. Marko Jaric'ten ayrıldıktan sonra Andre Lemmers ile aşk yaşamaya başlayan Lima hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu. Uzun süredir ortalarda görünmeyen Adriana Lima, 2022 Dünya Kupası için Katar'da... Adriana Lima, Brezilya-Sırbistan karşılaşmasını tribünden izledi. Güzelliğiyle büyüleyen Brezilyalı Adriana'nın yaşlanmış ve kilo almış hali için çok sayıda yorum geldi.
26.11.2022 16:16 - Son Güncelleme: 26.11.2022 16:16
Lusail Stadyumu'nda oynanan 2022 Dünya Kupası'nda Brezilya - Sırbistan maçını kale arkasından izleyen Adriana Lima, görüntüsüyle milyonları şaşkına çevirdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan dünyaca ünlü mankenin bu görüntüsüne binlerce kişi yorum yaparken Lima'ya "Ne oldu sana?" sorusu yöneltildi. Adriana Lima, uzunca bir süredir objektiflerden uzak bir yaşam sürüyordu.