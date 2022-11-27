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Haberler Magazin Küçük İbo'nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur'un ezeli rakibi Hülya Avşar'ın kucağında meşhur olmuştu: "Bambaşka olmuş"

Küçük İbo'nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur'un ezeli rakibi Hülya Avşar'ın kucağında meşhur olmuştu: "Bambaşka olmuş"

Küçük İbo'nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur'un ezeli rakibi Hülya Avşar'ın kucağında meşhur olmuştu... Küçük Onur'un ardından küçük İbo'nun son halini görenler de "Bambaşka olmuş" yorumları yapıyor. Gerçek ismi, 'İbrahim Küçük' olan ve İbrahim Tatlıses'in konseri sırasında sahneye fırlayarak, mikrofonu kapan İbrahim Küçük, yanık sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ardından Hülya Avşar'ın programına katılarak Avşar'ın kucağına oturan Küçük İbo, o dönem uzun bir süre manşetlerde yer almıştı.

27.11.2022 09:17 - Son Güncelleme: 27.11.2022 09:22
Küçük İbo’nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur’un ezeli rakibi Hülya Avşar’ın kucağında meşhur olmuştu: Bambaşka olmuş

"BAMBAŞKA OLMUŞ"

Küçük İbo'nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur'un ezeli rakibi İbrahim Tatlıses'le tanınmış Hülya Avşar'ın kucağında meşhur olmuştu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Küçük İbo’nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur’un ezeli rakibi Hülya Avşar’ın kucağında meşhur olmuştu: Bambaşka olmuş

Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.

Küçük İbo’nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur’un ezeli rakibi Hülya Avşar’ın kucağında meşhur olmuştu: Bambaşka olmuş

90'lı yılların sonlarına doğru ünlenen çocuk şarkıcılardan olan Küçük İbo yine kendi adının verildiği dizi ve filmlerle döneminin minik yıldızlarından olmayı başarmıştı.

Küçük İbo’nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur’un ezeli rakibi Hülya Avşar’ın kucağında meşhur olmuştu: Bambaşka olmuş

Şimdi 37 yaşında olan şarkıcı sahnelere geri döndü. Küçük İbo'dan yıllar sonra gelen itiraf ise magazin gündemine bomba gibi düştü…

Küçük İbo’nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur’un ezeli rakibi Hülya Avşar’ın kucağında meşhur olmuştu: Bambaşka olmuş

İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuştu.İşte görenlerin tanıyamadığı 'Küçük İbo'un son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

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