Küçük İbo'nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur'un ezeli rakibi Hülya Avşar'ın kucağında meşhur olmuştu: "Bambaşka olmuş"
Küçük İbo'nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur'un ezeli rakibi Hülya Avşar'ın kucağında meşhur olmuştu... Küçük Onur'un ardından küçük İbo'nun son halini görenler de "Bambaşka olmuş" yorumları yapıyor. Gerçek ismi, 'İbrahim Küçük' olan ve İbrahim Tatlıses'in konseri sırasında sahneye fırlayarak, mikrofonu kapan İbrahim Küçük, yanık sesiyle herkesi kendine hayran bırakmıştı. Ardından Hülya Avşar'ın programına katılarak Avşar'ın kucağına oturan Küçük İbo, o dönem uzun bir süre manşetlerde yer almıştı.
27.11.2022 09:17 - Son Güncelleme: 27.11.2022 09:22
"BAMBAŞKA OLMUŞ"
Küçük İbo'nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur'un ezeli rakibi İbrahim Tatlıses'le tanınmış Hülya Avşar'ın kucağında meşhur olmuştu...
Asıl adı 'İbrahim Halil Küçük' olan Küçük İbo, 21 Mart 1984'te Urfa'da dünyaya geldi. İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak gösterilen küçük İbo çocuk yıldızların popüler olduğu bir dönemde herkes tarafından tanındı. Dizilerde oynayıp, konserler verdikten sonra birden unutulup gitti.