Küçük İbo'nun son haline bakın o şimdi 38 yaşında! Küçük Onur'un ezeli rakibi Hülya Avşar'ın kucağında meşhur olmuştu: "Bambaşka olmuş"

İbo, "12 yaşımda albüm çıkarmam ve şöhret olmam hataydı. Şimdiki aklım olsa küçük yaşta müzik dünyasına atılmazdım. Daha bilinçli adımlar atardım" diye konuştu.İşte görenlerin tanıyamadığı 'Küçük İbo'un son hali başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...