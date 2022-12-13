Vav TV İzle
Haberler Magazin Yalı Çapkını gerçeği ortaya çıktı! Herkes ters köşe oldu! “Çok şaşırtıcı ve değişik” Gülseren Budayıcıoğlu'na o isim başvurmuş...

Yalı Çapkını gerçeği ortaya çıktı! Herkes ters köşe oldu! “Çok şaşırtıcı ve değişik” Gülseren Budayıcıoğlu'na o isim başvurmuş...

Çetin Tekindor (Halis Korhan), Afra Saraçoğlu (Seyran), Mert Ramazan Demir (Ferit), Beril Pozam (Suna), Diren Polatoğulları (Kazım), Emre Altuğ (Orhan), Gözde Kansu (Gülgü), Ersin Arıcı (Abidin), Gülçin Santırcıoğlu (İfakat), İrem Altuğ (Sultan) gibi isimleri buluşturan Yalı Çapkını, hem konusu hem de oyuncularıyla sık sık gündemde yer aldı. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin gerçek bir hikayeden uyarlanması ise izleyicilerin merakını arttırdı. Yalı Çapkını ile ilgili çok merak edilen gerçek, haftalar sonra ortaya çıktı. Bakın Gülseren Budayıcıoğlu'na hangi isim başvurmuş...

takvim.com.tr
13.12.2022 23:48 - Son Güncelleme: 14.12.2022 00:19
Yalı Çapkını gerçeği ortaya çıktı! Herkes ters köşe oldu! “Çok şaşırtıcı ve değişik” Gülseren Budayıcıoğlu’na o isim başvurmuş...

Başrollerinde Çetin Tekindor (Halis Korhan), Afra Saraçoğlu (Seyran), Mert Ramazan Demir'in (Ferit) paylaştığı Yalı Çapkını, hem konusu hem de oyuncularıyla sık sık gündemde yer aldı. Peki Yalı Çapkını'nın konusu ne? Yalı Çapkını oyuncuları kimler? Yalı Çapkını kimin hikayesi? İşte tüm detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yalı Çapkını gerçeği ortaya çıktı! Herkes ters köşe oldu! “Çok şaşırtıcı ve değişik” Gülseren Budayıcıoğlu’na o isim başvurmuş...

YALI ÇAPKINI KONUSU
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

Yalı Çapkını gerçeği ortaya çıktı! Herkes ters köşe oldu! “Çok şaşırtıcı ve değişik” Gülseren Budayıcıoğlu’na o isim başvurmuş...

DİZİDEKİ KARAKTERLER VE YAŞANANLAR GERÇEK Mİ?
Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, dizi hakkında yaptığı bir açıklamayla "Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?" sorusuna yanıt verdi. Buğdaycıoğlu, diziyle ilgili şunları söyledi:

Yalı Çapkını gerçeği ortaya çıktı! Herkes ters köşe oldu! “Çok şaşırtıcı ve değişik” Gülseren Budayıcıoğlu’na o isim başvurmuş...

"Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. Her karakterin ayrı bir hüznü ve sıkıntısı var. Bakalım siz hangi karakterlerle empati yapacaksınız.

Yalı Çapkını gerçeği ortaya çıktı! Herkes ters köşe oldu! “Çok şaşırtıcı ve değişik” Gülseren Budayıcıoğlu’na o isim başvurmuş...

Ben en çok Seyran ile ablası Suna'yı kendime yakın görüyorum. Benim de kardeşimle ilişkim böyle yakındı. Halanın, evdeki anne Esme'nin, Suna'nın kaderi başka"

SON DAKİKA