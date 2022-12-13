Yalı Çapkını gerçeği ortaya çıktı! Herkes ters köşe oldu! “Çok şaşırtıcı ve değişik” Gülseren Budayıcıoğlu'na o isim başvurmuş...
Çetin Tekindor (Halis Korhan), Afra Saraçoğlu (Seyran), Mert Ramazan Demir (Ferit), Beril Pozam (Suna), Diren Polatoğulları (Kazım), Emre Altuğ (Orhan), Gözde Kansu (Gülgü), Ersin Arıcı (Abidin), Gülçin Santırcıoğlu (İfakat), İrem Altuğ (Sultan) gibi isimleri buluşturan Yalı Çapkını, hem konusu hem de oyuncularıyla sık sık gündemde yer aldı. Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan dizinin gerçek bir hikayeden uyarlanması ise izleyicilerin merakını arttırdı. Yalı Çapkını ile ilgili çok merak edilen gerçek, haftalar sonra ortaya çıktı. Bakın Gülseren Budayıcıoğlu'na hangi isim başvurmuş...
Başrollerinde Çetin Tekindor (Halis Korhan), Afra Saraçoğlu (Seyran), Mert Ramazan Demir'in (Ferit) paylaştığı Yalı Çapkını, hem konusu hem de oyuncularıyla sık sık gündemde yer aldı. Peki Yalı Çapkını'nın konusu ne? Yalı Çapkını oyuncuları kimler? Yalı Çapkını kimin hikayesi? İşte tüm detaylar...
YALI ÇAPKINI KONUSU
Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.
DİZİDEKİ KARAKTERLER VE YAŞANANLAR GERÇEK Mİ?
Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu, dizi hakkında yaptığı bir açıklamayla "Yalı Çapkını gerçek hikaye mi?" sorusuna yanıt verdi. Buğdaycıoğlu, diziyle ilgili şunları söyledi: