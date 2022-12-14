4 yıllık küslük sona erdi! Hadise ile ablası Hülya Açıkgöz barıştı! O detay gerçekleri gün yüzüne çıkardı! Dosta düşmana böyle duyurdu...
Kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiren Hadise, son olarak Mehmet Dinçerler'le boşanması ve Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündem olmuştu. Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan ünlü şarkıcı, şimdi ise 4 yıldır küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz ile gündem oldu. Yıllar sonra aralarındaki buzları eriten Açıkgöz kardeşlerin barışması sosyal medyada yapılan bir paylaşımla ortaya çıktı. Peki Hadise ile ablası neden küstü? Açıkgöz kardeşler kim sayesinde barıştı? İşte tüm detaylar...
2003 yılında Belçika'nın "Popstar"ı olan Idool adlı yarışmaya katılan ve finale kalan Hadise, 2005 yılında "Sweat" adlı ilk albümünü çıkardı.
Sweat'te yer alan "Stir Me Up" şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de adını geniş kitlelere duyuran Hadise, şöhret basamaklarını hızla tırmanırken özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Sinan Akçıl, Kaan Yıldırım gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan şarkıcı, son olarak Mehmet Dinçerlerle boşanması ve Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme geldi.
Yasak aşk iddialarını net bir dille yalanlayan Hadise, şimdi ise yıldır küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz ile gündem oldu. Peki Hadise ile Hülya Açıkgöz neden küstü?
DAVALIK OLDULAR
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz 2018'de intihar girişiminde bulundu. Buna da şarkıcı ile menajerliğini yapan ablası Hülya Açıkgöz arasındaki para anlaşmazlığının neden olduğu iddia edildi.