Yalı Çapkını final bölümü ifşa olmuştu... Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'den bomba itiraf: "20 Ocak 2023'ü bekleyin"
Yalı Çapkını final bölümü ifşa olmuştu... Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'den bomba itiraf geldi. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisi gündemden düşmüyor. Final bölümünden hikayedeki kişilerin kimler olduğuna dair tüm detaylar merak edilirken dizide Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi" itirafında bulundu. İşte detaylar...
"20 OCAK 2023'Ü BEKLEYİN"
Yalı Çapkını final bölümü ifşa olmuştu... Ferit karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir'den bomba itiraf! Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle dikkat çeken Mert Ramazan Demir, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi.
Muhabirlerle sohbet eden Demir, "Dizi beklediğimden çok başka bir seviyeye geldi. Bu ilgiyi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Sevenlerimize büyük saygım var" dedi. Özel platformda yayınlanan Şahmeran dizisi hakkında da konuşan Mert Ramazan Demir, "Şahmeran'ı yaklaşık 1.5 yıl önce çektik. Fragmanını izledikten sonra çok başarılı bir iş olduğunu tekrar anladım. 20 Ocak 2023'de görücüye çıkacak" ifadelerini kullandı.
YALI ÇAPKINI KONUSU
Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Dizinin güçlü kadrosunda Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler yer alıyor.