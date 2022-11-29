Alişan 'en güzel kayınvalide bende' demişti... Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ı görenlerin nutku tutuldu: "Ablası sandım"
Alişan 'en güzel kayınvalide bende' demişti... Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ı görenlerin nutku tutuldu, "Ablası sandım" yorumları havada uçuştu. Ünlü türkücü Alişan ile oyuncu Buse Varol, 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ünlü çift magazin gündeminde sık sık yer alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Buse Varol annesiyle yeni fir fotoğraf paylaştı. Anne kızı görenler şaşkına döndü akıllara Alişan'ın 'en güzel kayınvalide bende' sözleri geldi.
29.11.2022 09:49 - Son Güncelleme: 29.11.2022 09:56
"ABLASI SANDIM"
Alişan 'en güzel kayınvalide bende' demişti... Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'ı görenlerin nutku tutuldu.
2018 yılında nikah masasına oturan Buse Varol ile Alişan'ın bu evlilikten Burak ve Eliz adlarında iki evladı olmuştu.
Hem iş hem de özel hayatlarıyla sık sık gündem olan ünlü çift, bu kez Buse Varol'un annesi Birsen Özgan ile çok konuşuldu.
Birsen Özgan için 'Güzelliğiyle kızını sollamış", "Buse'nin güzelliğinin kaynağı belli oldu" , "Ablası sandım" yorumları yapıldı.