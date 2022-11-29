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Haberler Magazin Acun Ilıcalı küplere binebilir Turabi Survivor'ı öyle bir ifşaladı ki 'gökten şerefsiz yağsa kendisine ayna düşecek y.vşak' O ismi hedef gösterdi

Acun Ilıcalı küplere binebilir Turabi Survivor'ı öyle bir ifşaladı ki 'gökten şerefsiz yağsa kendisine ayna düşecek y.vşak' O ismi hedef gösterdi

Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde +18 cinsel içerikli paylaşımlarıyla görenlere küçük çaplı bir şok yaşatmıştı. Turabi Çamkıran bu kez yaptığı Survivor ifşasıyla gündemde. Turabi, hakaretler ve ifşalar içeren paylaşımı daha sonra kaldırsa da sosyal medyada elden ele çoktan yayıldı. İşte detaylar...

29.11.2022 10:31 - Son Güncelleme: 29.11.2022 10:31
Acun Ilıcalı küplere binebilir Turabi Survivor’ı öyle bir ifşaladı ki ’gökten şerefsiz yağsa kendisine ayna düşecek y.vşak’ O ismi hedef gösterdi

Sosyal medya hesabında yayınladığı müstehcen fotoğraflarıyla şaşırtan eski Survivor şampiyonu Turbo Turabi, şimdi de Survivor'la ilgili yaptığı ifşalarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Bakın Turabi neler söyledi neler...

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Acun Ilıcalı küplere binebilir Turabi Survivor’ı öyle bir ifşaladı ki ’gökten şerefsiz yağsa kendisine ayna düşecek y.vşak’ O ismi hedef gösterdi

TV8 ekranlarında seyirciyle buluşan Survivor'ın unutulmaz isimlerinden bir tanesi de Turabi... 2014 ve 2015 sezonlarında üst üste iki kere şampiyon olmuştu ve adını Survivor tarihine yazdırmayı başarmıştı.

Acun Ilıcalı küplere binebilir Turabi Survivor’ı öyle bir ifşaladı ki ’gökten şerefsiz yağsa kendisine ayna düşecek y.vşak’ O ismi hedef gösterdi

Son olarak 2018 yılında katıldığı Survivor'da 5. olan Turabi, yarışmanın ardından gerek yaptığı açıklamalar gerekse sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla sık sık gündemimizi meşgul ediyor.

Acun Ilıcalı küplere binebilir Turabi Survivor’ı öyle bir ifşaladı ki ’gökten şerefsiz yağsa kendisine ayna düşecek y.vşak’ O ismi hedef gösterdi

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yayınladığı müstehcen fotoğrafları bomba etkisi yaratmıştı.

Acun Ilıcalı küplere binebilir Turabi Survivor’ı öyle bir ifşaladı ki ’gökten şerefsiz yağsa kendisine ayna düşecek y.vşak’ O ismi hedef gösterdi

Turabi'nin pozlarına tepki yağınca ünlü yarışmacı paylaşımı silmişti.

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