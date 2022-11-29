Acun Ilıcalı küplere binebilir Turabi Survivor'ı öyle bir ifşaladı ki 'gökten şerefsiz yağsa kendisine ayna düşecek y.vşak' O ismi hedef gösterdi
Survivor tarihinin gelmiş geçmiş en çok konuşulan isimi olan Turabi Çamkıran, katıldığı Survivor'ın üzerinden yıllar geçmesine rağmen adından söz ettirmeyi başarıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Turabi Çamkıran geçtiğimiz günlerde +18 cinsel içerikli paylaşımlarıyla görenlere küçük çaplı bir şok yaşatmıştı. Turabi Çamkıran bu kez yaptığı Survivor ifşasıyla gündemde. Turabi, hakaretler ve ifşalar içeren paylaşımı daha sonra kaldırsa da sosyal medyada elden ele çoktan yayıldı. İşte detaylar...
29.11.2022 10:31 - Son Güncelleme: 29.11.2022 10:31
Son olarak 2018 yılında katıldığı Survivor'da 5. olan Turabi, yarışmanın ardından gerek yaptığı açıklamalar gerekse sosyal medya hesabındaki paylaşımlarla sık sık gündemimizi meşgul ediyor.