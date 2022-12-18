Yalı Çapkını Ferit’in 2 çocuğu ortaya çıktı! Meğer hamile bırakıp kaçmış! Bilal Özcan açıkladı ’En son ve en ilginç gelişme’ Sultan ve Pelin’le...

Korhan ailesinin el bebek gül bebek yetişen çocukları Ferit'in akıllanması için Gaziantepli ailenin çocuğu Seyran ile evlendirilmesiyle başlayan Yalı Çapkını'nın hikayesinin gerçek olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, söz konusu dizinin konusu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Tabii ki gerçek bir hikayeden alındı. '' demişti. Bu kez açıkılama Bilal Özcan'dan geldi.