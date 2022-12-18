Aralarında 17 yaş var! Yargı’nın Yekta’sı Uğut Polat’ın eski aşkı Camdaki Kız’ın yıldızı çıktı! Meğer onun için eşinden bile boşanmış...
Kadrosunda Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu, Mehmet Yılmaz Ak, Uğur Aslan gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisinde Yekta Tilmen karakterini canlandıran Uğur Polat'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 61 yaşındaki Polat hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eski aşkının kim olduğunu öğrenince şaştı kaldı. Polat'ın bir dönem kendisinden 17 yaş küçük olan Camdaki Kız'ın yıldızıyla büyük aşk yaşadığı öğrenildi. Hatta ünlü oyuncunun bu aşk için eşinden boşandığı ileri sürüldü. Bakın Uğur Polat'ın kendisi gibi çok ünlü olan eski aşkı kimmiş...
18.12.2022 21:02 - Son Güncelleme: 18.12.2022 21:02
Yargı dizisinde Yekta Tilmek karakterini canlandıran Uğur Polat'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.