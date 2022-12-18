Yalı Çapkını’nın Ferit’i Mert Ramazan Demir'den Kubilay Aka açıklaması! “Evet öyle bir şey oldu” deyip olaylı geceyi anlattı! Afra Saraçoğlu için...
Yalı Çapkını ekibi ile bir etkinliğe katılan Mert Ramazan Demir'in partneri Afra Saraçoğlu için Kubilay Aka ile kavga ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Kubilay Aka'nın ikilinin samimiyetinden rahatsız olduğu ve bu nedenle kavga çıktığı iddia edilmişti. Bir başka iddiaya göre ise; Demir, alkolün etkisiyle partneri Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler sarf etti ve bu durum Aka'yı kızdırdı. Her iki iddia da sosyal medyada büyük ses getirirken Mert Ramazan Demir, konu hakkında ilk kez konuşarak işin aslını anlattı. "Evet öyle bir şey oldu" deyip olayı doğrulayan Demir, olaylı gece hakkında bakın neler söyledi...
18.12.2022 22:50 - Son Güncelleme: 18.12.2022 22:50
Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, geçen günlerde bir davete katıldı. Ancak ikilinin gecesi, olaylı bitti.
Afra Saraçoğlu'nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu'yla yakın arkadaş olan Kubilay Aka, davette Mert Ramazan Demir ile kavga etti.
Ortaya atılan bir iddiaya göre Aka, ikilinin samimiyetinden rahatsız oldu. Başka bir iddia ise; Mert Ramazan Demir, alkolün etkisiyle partneri Afra Saraçoğlu'na çirkin sözler sarf etti ve bu durum Aka'yı kızdırdı.
Her iki iddiada magazin gündemine bomba gibi düşerken, Mert Ramazan Demir cephesinden bir açıklama geldi.