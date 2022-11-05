Kasaba Doktoru’nun Mine’si Vildan Atasever’in eski eşi bakın kim çıktı! Duyan küçük dilini yuttu! Mehmet Erdem’in biricik eşi meğer...
İki Genç Kız filminde Handan rolüyle ilk oyunculuk deneyimini yaşayan ve ardından Kurtlar Vadisi, Kadın İsterse gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Vildan Atasever, son olarak Kasaba Doktoru ile izleyici karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanması üzerine gündem olan oyuncunun hayatı merak edildi. Şarkıcı Mehmet Erdem ile mutlu bir evlilik sürdüren Atasever'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Vildan Atasever'in kendisi gibi oyuncu olan eski eşi kimmiş...
05.11.2022 00:15 - Son Güncelleme: 05.11.2022 00:15
Kasaba Doktoru dizisinde Mine karakterini canlandıran Vildan Atasever'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.