41’lik Pınar Aydın’ın son haline bakın! Arka Sokaklar’ın kıvırcık Pınar’ı artık bambaşka biri! Rıza Baba'nın ilk göz ağrısıydı...
Kadrosunda Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba'nın kızı Pınar ile izleyici karşısına çıkan Pınar Aydın'ın son hali merak edildi. 2006-2008 seneleri arasında rol alan ve daha sonra Harun Ovalıoğlu ile evlenerek Giresun'a taşınan iki çocuk annesi Aydın'ın son halini görenler ise inanamadı. 41 yaşındaki Aydın için "Yıllara meydan okuyor" yorumu yapıldı. İşte Pınar Aydın'ın son hali...
04.11.2022 23:14 - Son Güncelleme: 04.11.2022 23:14
Ünlü oyuncu Pınar Aydın, televizyon ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da 2006-2008 seneleri arasında rol aldı.