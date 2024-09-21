Yalan’ın Tuna’sı Samet Kaan Kuyucu bakın aslen nereli çıktı!

Aslıhan Güner'in başrolü üstlendiği Yalan dizisine Tuna karakteriyle dahil olan ve Eylül Tumbar ile partner olan Samet Kaan Kuyucu'nun hayatı merak edildi. 1995 doğumlu oyuncunun özellikle memleketi araştırılarak "Samet Kaan Kuyucu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Samet Kaan Kuyucu'nun memleketi...