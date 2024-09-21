Yalan’ın Tuna’sı Samet Kaan Kuyucu bakın aslen nereli çıktı!

Aslıhan Güner'in başrolü üstlendiği Yalan dizisine Tuna karakteriyle dahil olan ve Eylül Tumbar ile partner olan Samet Kaan Kuyucu'nun hayatı merak edildi. 1995 doğumlu oyuncunun özellikle memleketi araştırılarak "Samet Kaan Kuyucu aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Samet Kaan Kuyucu'nun memleketi...
Samet Kaan Kuyucu, kadrosunda Aslıhan Güner, Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Feyyaz Duman gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisine Tuna karakteriyle dahil oldu.
Dizide Eylül Tumbar ile partner olan Samet Kaan Kuyucu'nun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.
Samet Kaan Kuyucu Kimdir?
1995 yılında dünyaya gelen Samet Kaan Kuyucu, Ankara Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezun oldu.