Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel hamlesi! İstenmeyen gelin iddialarına son nokta!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ve yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu Hande Erçel, son olarak gönlünün Hakan Sabancı'ya kaptırdı. Erçel, Hakan Sabancı ile aşklarına doludizgin devam ederken 'istenmeyen gelin' iddiaları da ortaya atıldı. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı ise son hamlesiyle iddialara son noktayı koydu. İşte detaylar...