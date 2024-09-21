Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı’dan Hande Erçel hamlesi! İstenmeyen gelin iddialarına son nokta!

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ve yaşadığı aşklarla sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu Hande Erçel, son olarak gönlünün Hakan Sabancı'ya kaptırdı. Erçel, Hakan Sabancı ile aşklarına doludizgin devam ederken 'istenmeyen gelin' iddiaları da ortaya atıldı. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı ise son hamlesiyle iddialara son noktayı koydu. İşte detaylar...
Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı Selin karakteriyle adını duyuran ve sonrasında birçok yapımda rol ala Hande Erçel, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Murat Dalkılıç, Mehmet Dinçerler gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan oyuncu, son olarak gönlünü Ömer-Arzu Sabancı çiftinin oğulları Hakan Sabancı'ya kaptırdı.
Ancak Erçel, bu ilişkisinde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkın yanı sıra 'istenmeyen gelin' iddialarıyla da gündem oldu.