Yalan’ın Kadir’i Feyyaz Duman bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketi! Aslıhan Güner’in rol arkadaşı meğer...

Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde Kadir karakterini canlandıran Feyyaz Duman'ın hayatı merak edildi. Performansıyla dikkat çeken 42 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Feyyaz Duman aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Feyyaz Duman'ın memleketi...
Yalan dizisinde Kadir Karaca karakterini canlandıran Feyyaz Duman'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
FEYYAZ DUMAN KİMDİR?
1982 yılında dünyaya gelen Feyyaz Duman, eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamladı.
Ardından New York'ta oyunculuk eğitimi alan Duman, Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.