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Yalan’ın Kadir’i Feyyaz Duman bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketi! Aslıhan Güner’in rol arkadaşı meğer...

Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde Kadir karakterini canlandıran Feyyaz Duman'ın hayatı merak edildi. Performansıyla dikkat çeken 42 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Feyyaz Duman aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Feyyaz Duman'ın memleketi...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 13:27 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 13:27
Yalan’ın Kadir’i Feyyaz Duman bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketi! Aslıhan Güner’in rol arkadaşı meğer... 1

Yalan dizisinde Kadir Karaca karakterini canlandıran Feyyaz Duman'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Yalan’ın Kadir’i Feyyaz Duman bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketi! Aslıhan Güner’in rol arkadaşı meğer... 2

FEYYAZ DUMAN KİMDİR?

1982 yılında dünyaya gelen Feyyaz Duman, eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Halk Dansları Bölümü'nde tamamladı.

Yalan’ın Kadir’i Feyyaz Duman bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketi! Aslıhan Güner’in rol arkadaşı meğer... 3

Ardından New York'ta oyunculuk eğitimi alan Duman, Annemin Şarkısı adlı filmle 51. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

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