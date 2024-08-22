Yalan’ın Kadir’i Feyyaz Duman bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketi! Aslıhan Güner’in rol arkadaşı meğer...

Aslıhan Güner, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören, Özge Borak gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisinde Kadir karakterini canlandıran Feyyaz Duman'ın hayatı merak edildi. Performansıyla dikkat çeken 42 yaşındaki oyuncu hakkında en çok "Feyyaz Duman aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Feyyaz Duman'ın memleketi...