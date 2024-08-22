Ezgi Sertel ile 8 yıl önce evlenip ikizleri olmuştu! Arka Sokaklar'ın Hakan'ı Ozan Çobanoğlu'nun meğer bir de boyu kadar oğlu varmış!

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Hakan karakteriyle hafızalara kazınan Ozan Çobanoğlu, 8 yıl önce Ezgi Sertel ile dünyaevine girdi ve 2020 yılında Mert ve Tibet adlarını verdikleri ikiz çocuklarını kucağına aldı. İkizlerin doğumuyla babalık sevincini ikinci kez babalık heyecanını yaşayan Çobanoğlu'nun ilk göz ağrısını görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlunu görenler "Doruk da babası gibi yakışıklı maşallah", "Boynuz kulağı çoktan geçmiş" yorumlarında bulundu.