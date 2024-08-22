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Işın Karaca’nın Ajda Pekkan taklidine tepkiler çığ gibi büyüdü! “Ne kadar yakışıksız hareketler! Çok yazık”

Işın Karaca, bir konserinde "Büyüyünce Ajda Pekkan olmak istiyorum" diyerek sahnede Süperstar Ajda Pekkan'ın taklidini yaptı. O anlar, kısa sürede sosyal medyaya düşerek gündem oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Ne kadar yakışıksız hareketler" derken bir başkası "Hiç komik değil" ifadelerini kullandı. İşte Işın Karaca'nın tepki çeken o görüntüleri...

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 15:54 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 16:20
Işın Karaca’nın Ajda Pekkan taklidine tepkiler çığ gibi büyüdü! Ne kadar yakışıksız hareketler! Çok yazık 1

Işın Karaca'nın bir konserinde yaptığı Ajda Pekkan taklidi sosyal medyaya düşerek gündem oldu.

Işın Karaca’nın Ajda Pekkan taklidine tepkiler çığ gibi büyüdü! Ne kadar yakışıksız hareketler! Çok yazık 2

Ünlü şarkıcı, konser sırasında "Büyüyünce Ajda Pekkan olmak istiyorum" diyerek "Bambaşka biri" şarkısını söyledi.

Işın Karaca’nın Ajda Pekkan taklidine tepkiler çığ gibi büyüdü! Ne kadar yakışıksız hareketler! Çok yazık 3

Ancak Karaca'nın şarkıyı söyleme şekli ve mimikleri sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

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