Müge Anlı'daki Ezel Bayraktar 'Eyşan'ını buldu buram buram aşk dolu paylaşımlar geldi! Kaşla göz arasında sevgilisi yaptı o isim bakın kim
Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerdir Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Aslanhan, adını Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizisindeki karater adı olan Ezel Bayraktar olarak değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan ve hedefinin 'Hollywood yıldızı olmak' olduğunu belirten Ezel Bayraktar sonrasında bir ayakkabı mağazasına işe girdi girmesine ama ünlü olma sevdası bitmek bilmedi. Tabi kaşla göz arasında aşkı da bulmuş. Bakın Ezel Bayraktar'ın sevgilisi kim.
19.01.2023 09:04 - Son Güncelleme: 19.01.2023 09:05
Geçtiğimiz ay haftalarca Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Ezel Bayraktar'ı konuşmuştuk. kanser hastası yengesinin tedavi olmak için evini satarak biriktirdiği 300 Bin TL'yi alıp ortadan kaybolmuştu.
Aslında onun adı Ömer fakat Kenan İmirzalıoğlu'nun hayat verdiği Ezel Bayraktar karakterini çok sevdiği için mahkeme kararıyla adını ve soyadını değiştirdiği öğrenilmişti.
Müge Anlı ise kanser hastası kadına yardım eli uzatmıştı. Oyunculuk hayali kuran Ezel Bayraktar'ı da ajansa yazdırmıştı.