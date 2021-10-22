Yalancı'nın Mehmet'i Salih Bademci’nin gözlerden sakındığı kızına bakın! İklim babasının birebir kopyası ‘Hık demiş burnundan düşmüş’
Yalancı'nın Mehmet'i Salih Bademci'nin gözlerden sakındığı kızına bakın! Başrolünü Burçin Terzioğlu ile paylaştığı Yalancı dizisinde Mehmet karakterini canlandıran Salih Bademci, 2015 yılında meslektaşı İmer Özgün ile nikah masasına oturmuştu. Oyuncu çift, kızları İklim'i ise 2020 yılında kucaklarına almıştı. Salih Bademci ile İmer Özgün'ün minik kızları İklim, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Sevimli halleriyle dikkat çeken İklim'in babası Salih Bademci ile benzerliği ise 'Hık demiş burnundan düşmüş' dedirtti. Minik İklim için "Babasının kopyası" yorumu yapıldı. İşte Salih Bademci'nin minik kızı İklim...
22.10.2021 23:12
- Son Güncelleme: 22.10.2021 23:13
Yalancı dizisinde Mehmet karakterini canlandıran Salih Bademci, İstanbullu Gelin dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı İmer Özgün ile 2015 yılında dünyaevine girmişti.
Ünlü çift, minik kızları İklim'i ise 2020 yılında kucaklarına almıştı. Salih Bademci ile İmer Özgün'ün minik kızları İklim, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Sevimli halleriyle dikkat çeken İklim'in babası Salih Bademci ile benzerliğiyle ilgili "Hık demiş burnundan düşmüş", "Babasının birebir kopyası" yorumları yapıldı.