Vav TV İzle
Haberler Magazin Aziz dizisinin yıldızı Murat Yıldırım aşka geldi! Romantik satırları dikkat çekti Iman Elbani’nin doğum gününü bakın nasıl kutladı

Aziz dizisinin yıldızı Murat Yıldırım aşka geldi! Romantik satırları dikkat çekti Iman Elbani’nin doğum gününü bakın nasıl kutladı

Aziz dizisinin yıldızı Murat Yıldırım aşka geldi! Başrolünü Damla Sönmez ile paylaştığı Aziz dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanan Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında yaptığı romantik paylaşımla dikkat çekti. Yıldırım, Instagram hesabında 2016 yılında nikah masasına oturduğu Iman Elbani'nin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Eşi ile Kapadokya'da çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sunan Yıldırım'ın paylaşımına "Hep sen gibi birini istedim ben; seni bulunca sen gibi kimsenin olamayacağını bildim" notunu ekledi. İşte Murat Yıldırım'ın romantik paylaşımı...

22.10.2021 22:39 - Son Güncelleme: 22.10.2021 22:48
Aziz dizisinin yıldızı Murat Yıldırım aşka geldi! Romantik satırları dikkat çekti Iman Elbani’nin doğum gününü bakın nasıl kutladı

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, sosyal medya hesabında eşi Iman Elbani'nin doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aziz dizisinin yıldızı Murat Yıldırım aşka geldi! Romantik satırları dikkat çekti Iman Elbani’nin doğum gününü bakın nasıl kutladı

2016 yılında Iman Elbani ile nikah masasına oturan oyuncu, eşi ile Kapadokya'da çektiği bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

Aziz dizisinin yıldızı Murat Yıldırım aşka geldi! Romantik satırları dikkat çekti Iman Elbani’nin doğum gününü bakın nasıl kutladı

Yıldırım, paylaşımının altına düştüğü notla ise eşinin doğum gününü kutladı: "Hep sen gibi birini istedim ben; seni bulunca sen gibi kimsenin olamayacağını bildim... İyi ki doğdun sevgilim iyi ki varsın"

Aziz dizisinin yıldızı Murat Yıldırım aşka geldi! Romantik satırları dikkat çekti Iman Elbani’nin doğum gününü bakın nasıl kutladı

Iman Elbani de eşinin romantik paylaşımına kayıtsız kalmadı ve "Seni çok seviyorum iyi ki varsın sevgilim" yorumunda bulundu.

Aziz dizisinin yıldızı Murat Yıldırım aşka geldi! Romantik satırları dikkat çekti Iman Elbani’nin doğum gününü bakın nasıl kutladı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşıma yoğun ilgi göstererek Iman Elbani'nin doğum gününü kutladı.

SON DAKİKA