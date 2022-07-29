Yakışıklı oyuncu Tarık Emir Tekin'in sevgilisi bakın kim çıktı! Sadakatsiz'in deli fişeğiydi! Şevval Sam'ın gelini meğer dünyaca ünlü o güzelmiş

İlk bölümü 7 Ekim 2020 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un üstlendiği, senaryosu ilk sezon Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk ikilisi, 2. sezondan itibaren ise Arzu Daştan Mutlu, Mustafa Mutlu, Gamze Arslan ve Nuriye Bilici dörtlüsü tarafından kaleme alınan Sadakatsiz dizisi 60. bölümüyle final yaptı.