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Haberler Magazin İlhan İrem sanat camiasını yasa boğdu! Filiz Akın’dan Petek Dinçöz’e, Mine Tugay’dan Ece Seçkin’e... “Benim için bir tarih daha kapandı”

İlhan İrem sanat camiasını yasa boğdu! Filiz Akın’dan Petek Dinçöz’e, Mine Tugay’dan Ece Seçkin’e... “Benim için bir tarih daha kapandı”

'Yazık Oldu Yarınlara', 'Boşver Arkadaş', 'Anlasana', 'İşte Hayat' , 'Konuşamıyorum', 'Olanlar Olmuş', 'Sürgün Gibi Masallarda', 'Ben Değilim' gibi pek çok ölümsüz esere imza atan İlhan İrem'den acı haber geldi. Türk müziğinin efsane isimlerinden olan 67 yaşındaki İrem, tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Güçlü sesi ve yorumuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İrem'in sevenleri usta sanatçının acı haberiyle sarsılırken ünlü isimlerden de paylaşımlar peş peşe geldi. Filiz Akın'dan Petek Dinçöz'e, Mine Tugay'dan Ece Seçkin'e birçok ünlü isim duydukları derin üzüntüyü takipçileriyle paylaştı İşte o paylaşımlar...

28.07.2022 23:34 - Son Güncelleme: 28.07.2022 23:34
İlhan İrem sanat camiasını yasa boğdu! Filiz Akın’dan Petek Dinçöz’e, Mine Tugay’dan Ece Seçkin’e... “Benim için bir tarih daha kapandı”

Türk müziğinin efsane isimlerinden olan İlhan İrem, 67 yaşında tedavi gördüğü hastanede vefat etti. İrem'in acı haberinin ardından ünlü isimlerden paylaşımlar da peş peşe geldi.

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İlhan İrem sanat camiasını yasa boğdu! Filiz Akın’dan Petek Dinçöz’e, Mine Tugay’dan Ece Seçkin’e... “Benim için bir tarih daha kapandı”

Filiz Akın'dan Petek Dinçöz'e, Mine Tugay'dan Ece Seçkin'e birçok ünlü isim duydukları derin üzüntüyü takipçileriyle paylaştı. İşte o paylaşımlar...

İlhan İrem sanat camiasını yasa boğdu! Filiz Akın’dan Petek Dinçöz’e, Mine Tugay’dan Ece Seçkin’e... “Benim için bir tarih daha kapandı”

NİLGÜN BELGÜN
"İlhan İrem... Ah ah nasıl üzüldüm anlatamam İlhan İrem'i kaybetmemize. Allah rahmet eylesin. Cennet mekanı olsun. Gençlik günlerimin dostu... Geriye fotoğraflar, anılar kalıyor"

İlhan İrem sanat camiasını yasa boğdu! Filiz Akın’dan Petek Dinçöz’e, Mine Tugay’dan Ece Seçkin’e... “Benim için bir tarih daha kapandı”

TAN TAŞÇI
"Başımız sağ olsun"

İlhan İrem sanat camiasını yasa boğdu! Filiz Akın’dan Petek Dinçöz’e, Mine Tugay’dan Ece Seçkin’e... “Benim için bir tarih daha kapandı”

BETÜL DEMİR
"Konuşamıyorum. İlhan İrem ışığını sonsuzluğa yakmış... Üzgünüm çok"

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