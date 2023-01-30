Yakayı ele verdiler! Gülgün'ün sır küpü sonunda çatladı: 'Gelin olmadan önce...' Yalı Çapkını'nın Seyran'ı meğer gerçekte Gözde Kansu'ymuş!

Yalı Çapkını ile ilgili yeni detaylar izleyiciyi şoke etmeye devam ediyor. Hikayesi gerçek dizi hakkında zaman zaman bir çok açıklama yapılırken, sosyal medyada da sık sık flaş iddialar ortaya atılıyor. Bu kez konuşulanlar herkesi hayrete düşürdü. 20. bölüme kadar ilgi ile izlenen dizide Gülgün için söylenenler az buz değil! Ünlü oyuncu Gözde Kansu'nun canlandırdığı karakterin gizli sırları açığa mı çıktı? Daha önce Gülseren Budayıcıoğlu'na Ferit'in gittiği ve hikayeyi onun anlattığı ortaya çıkmıştı. Son bölümlerde ise Gülgün'ün tepkileri gündem oldu. İşte detaylar...