Yakarışlara reklam arası! Eylül Öztürk "Ürün tanıtmak zorundayım" dedi kameranın karşısına geçti: 2.ürün 1 TL

Bir anda servet sahibi olan, ardı arkası kesilmeyen lüks paylaşımlarla da değirmenlerinin suyunun nereden geldiğini merak ettiren Dilan ve Engin Polat çiftinin ardından gözler diğer fenomenlere çevrilmişti. Soruşturma kapsamında güzellik merkezleri açıp köşeyi dönen Eylül Öztürk, yakarışlarına son verdi. Kamera karşısına geçen Eylül Öztürk ürün tanıtmak zorundayım diyerek art arda paylaşım yaptı. İşte o anlar...