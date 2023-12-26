Hande Erçel’in görenleri şaşkına çeviren yeni imajı Elçin Sangu’ya benzetildi! Sosyal medya ikiye bölündü: Yaşlanmış bir gecede çökmüş

Kariyeri kadar Murat Dalkılıç, Kerem Bürsin gibi popüler isimlerle yaşadığı aşklarla da konuşulan Hande Erçel, son olarak gönlünü Hakan Sabancı'ya kaptırdı. Yaklaşık bir yıldır Sabancı ile aşk yaşayan Erçel, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Saç renginde değişikliğe giden Erçel'in son hali görenleri şaşkına çevirdi. Yeni imajıyla Elçin Sangu'ya benzetilen Erçel'e adeta yorum yağdı. Bir kısım oyuncunun yeni halini beğenirken bir kısım "Yaşlanmış bir gecede çökmüş gibi", "Çok kötü, tüm güzelliği gitmiş. Yazık" gibi yorumlarda bulundu. İşte Hande Erçel'in son hali...