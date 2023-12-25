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8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la yollarını ayırmıştı! Ceyda Düvenci yeni aşka sinyal yaktı "Daha 46 yaşımdayım"

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçen Temmuz ayında sonlandıran Ceyda Düvenci, boşanma sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Ceyda Düvenci bu kez, yaptığı aşk açıklamasıyla gündemde. Bir Youtube programına konuk olan Düvenci çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 17:02 Güncelleme 25 Aralık 2023, 17:09
8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la yollarını ayırmıştı! Ceyda Düvenci yeni aşka sinyal yaktı Daha 46 yaşımdayım 1

Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 yılında dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Ali adını verdikleri bir oğulları oldu. Sosyal medyada yayınladıkları mutlu aile pozlarıyla beğeni toplayan çift, herkesi şaşırtan bir karar aldı ve Temmuz ayında anlaşmalı olarak boşandı.

8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la yollarını ayırmıştı! Ceyda Düvenci yeni aşka sinyal yaktı Daha 46 yaşımdayım 2

Ünlü çift, boşandıktan sonra sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren ikilinin birbirlerine gönderme yaptıkları ileri sürüldü.

8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la yollarını ayırmıştı! Ceyda Düvenci yeni aşka sinyal yaktı Daha 46 yaşımdayım 3

Sosyal medya paylaşımlarına hız kesmeden devam eden Düvenci, bu kez aşk itirafıyla gündeme geldi.

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