8 yıllık eşi Bülent Şakrak’la yollarını ayırmıştı! Ceyda Düvenci yeni aşka sinyal yaktı "Daha 46 yaşımdayım"

Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini geçen Temmuz ayında sonlandıran Ceyda Düvenci, boşanma sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirdi. Sosyal medya paylaşımlarına hız veren Ceyda Düvenci bu kez, yaptığı aşk açıklamasıyla gündemde. Bir Youtube programına konuk olan Düvenci çok konuşulacak itiraflarda bulundu. İşte detaylar...