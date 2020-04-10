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Yağmur Sevgi Koysal ve Anıl Yüksel boşanıyor! Nedeni ise...

Oyuncu Yağmur Sevgi Koysal ile Anıl Yüksel'in 3 yıllık evliliği bitiyor. Karşılıklı boşanma davası açan çift, mahkemeden korunma talebinde bulundu. İkisi için de 3 aylık uzaklaştırma kararı çıktı. Boşanma davası açan Anıl Yüksel, eşinin lüks düşkünü olduğunu ve kendisini eski sevgilileriyle kıyaslayarak kendisini küçük düşürdüğünü öne sürdü. Hazırlanan dilekçede, Anıl Yüksel'in iddiaları şoke etti!

10.04.2020 10:32 - Son Güncelleme: 10.04.2020 10:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





