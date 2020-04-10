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Yağmur Sevgi Koysal ve Anıl Yüksel boşanıyor! Nedeni ise...

Oyuncu Yağmur Sevgi Koysal ile Anıl Yüksel'in 3 yıllık evliliği bitiyor. Karşılıklı boşanma davası açan çift, mahkemeden korunma talebinde bulundu. İkisi için de 3 aylık uzaklaştırma kararı çıktı. Boşanma davası açan Anıl Yüksel, eşinin lüks düşkünü olduğunu ve kendisini eski sevgilileriyle kıyaslayarak kendisini küçük düşürdüğünü öne sürdü. Hazırlanan dilekçede, Anıl Yüksel'in iddiaları şoke etti!

10.04.2020 10:32 - Son Güncelleme: 10.04.2020 10:32
Yağmur Sevgi Koysal ve Anıl Yüksel boşanıyor! Nedeni ise...

Oyuncu Yağmur Sevgi Koysal ile 3 yıllık eşi Anıl Yüksel boşanıyor. Karşılıklı boşanma davası açan çift, ayrıca mahkemeden korunma talebinde bulundu. Her ikisi için de 3 aylık uzaklaştırma kararı çıktı.

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Yağmur Sevgi Koysal ve Anıl Yüksel boşanıyor! Nedeni ise...

"SEN DE ERKEK MİSİN!"

Boşanma davası açan Anıl Yüksel, eşinin lüks düşkünü olduğunu ve eski sevgilileriyle kıyaslayarak kendisini küçük düşürdüğünü öne sürdü.

Yağmur Sevgi Koysal ve Anıl Yüksel boşanıyor! Nedeni ise...

Hazırlanan dilekçede şöyle denildi:

"Davalı 'Başka erkeklere gitsem beni el üstünde tutarlar. Sen de erkek misin' diyerek eşini aşağılamıştır. 'Seni uykunda öldüreceğim' diyerek ölümle tehdit etmiştir." Mahkeme, Koysal'ın 3 ay süreyle eşine yaklaşmamasına karar verdi.

Yağmur Sevgi Koysal ve Anıl Yüksel boşanıyor! Nedeni ise...

"ÇOCUK YAPMA KARARI ALMIŞKEN"

Karşı boşanma davası açan Yağmur Sevgi Koysal ise iddiaların gerçek dışı olduğunu öne sürdü. Dilekçesinde yer verilen ifadeler şaşırttı.

Yağmur Sevgi Koysal ve Anıl Yüksel boşanıyor! Nedeni ise...

"Yağmur Sevgi Koysal, çocuk yapma kararı aldıkları hafta eşinin boşanma davası açtığını öğrenmiştir. Koysal, davalı tarafından defalarca habersiz terk edilmiştir. Anıl Yüksel son olarak eşine fiziksel şiddet uygulamıştır. Koysal, aile birliğini ayakta tutabilmek için saçlarını süpürge etmiştir. 100 bin lira tazminat ve aylık 2 bin lira nafaka talep ediyoruz. Ayrıca mahkemeden korunma istiyoruz."

Anıl Yüksel hakkında da 3 aylık süreyle uzaklaştırma kararı verildi.

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