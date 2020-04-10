Yağmur Sevgi Koysal ve Anıl Yüksel boşanıyor! Nedeni ise...
Oyuncu Yağmur Sevgi Koysal ile Anıl Yüksel'in 3 yıllık evliliği bitiyor. Karşılıklı boşanma davası açan çift, mahkemeden korunma talebinde bulundu. İkisi için de 3 aylık uzaklaştırma kararı çıktı. Boşanma davası açan Anıl Yüksel, eşinin lüks düşkünü olduğunu ve kendisini eski sevgilileriyle kıyaslayarak kendisini küçük düşürdüğünü öne sürdü. Hazırlanan dilekçede, Anıl Yüksel'in iddiaları şoke etti!
"Yağmur Sevgi Koysal, çocuk yapma kararı aldıkları hafta eşinin boşanma davası açtığını öğrenmiştir. Koysal, davalı tarafından defalarca habersiz terk edilmiştir. Anıl Yüksel son olarak eşine fiziksel şiddet uygulamıştır. Koysal, aile birliğini ayakta tutabilmek için saçlarını süpürge etmiştir. 100 bin lira tazminat ve aylık 2 bin lira nafaka talep ediyoruz. Ayrıca mahkemeden korunma istiyoruz."
Anıl Yüksel hakkında da 3 aylık süreyle uzaklaştırma kararı verildi.