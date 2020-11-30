Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak'la olan benzerliği öyle böyle değil! Resmen kendisini doğurmuş

Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Neslihan Atagül aynı zamanda özel hayatı da merak edilen isimlerden biri. Kadir Doğulu ile Türkiye'nin gıptayla baktığı bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün özel hayatına dair pek çok detay sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya çıkarılıyor. Bunlardan biri de annesi oldu. Öyle ki Neslihan annesinin kopyası gibi. Görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin anneleri.