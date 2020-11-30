Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak'la olan benzerliği öyle böyle değil! Resmen kendisini doğurmuş
Doğal güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile yer aldığı her projede adından söz ettirmeyi başaran 28 yaşındaki Neslihan Atagül, özel hayatıyla da dikkat çekiyor. Son olarak Sefirin Kızı dizisinde Nare karakteri ile karşımıza çıkan Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak'ın sosyal medyada ortaya çıktı ve görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Nedeni ise Neslihan'ın annesinin birebir kopyası olması. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Neslihan'ın güzelliğini nereden aldığı belli oldu" yorumunda bulundu. İşte başta Neslihan Atagül Doğulu olmak üzere ünlülerin anneleri.
Son dönemin en popüler isimlerinden biri olan Neslihan Atagül aynı zamanda özel hayatı da merak edilen isimlerden biri. Kadir Doğulu ile Türkiye'nin gıptayla baktığı bir evliliği olan Neslihan Atagül'ün özel hayatına dair pek çok detay sosyal medya kullanıcıları tarafından ortaya çıkarılıyor. Bunlardan biri de annesi oldu. Öyle ki Neslihan annesinin kopyası gibi. Görünce siz de çok şaşıracaksınız. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlülerin anneleri.