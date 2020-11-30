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Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u Tamer Karadağlı o video hakkında konuştu! "İsteyen inanır, isteyen inanmaz"

Çocuklar Duymasın'ın taş fırın erkeği Haluk karakteri ile milyonların sevgisini kazanan yılların oyuncusu Tamer Karadağlı, yere düştüğü video hakkında gelen yorumlara yanıt verdi. Video çekerken talihsiz bir kaza yaşayan Tamer Karadağlı, kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle, "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekleyerek paylaştı. Tamer Karadağlı'nın düşme videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden de geçmiş olsun mesajı yağdı. Bebek'te görüntülenen ünlü oyuncu, bazı sosyal medya kullanıcılarının bilerek düştüğünü ima eden yorumlar yazdığını ifade etti ve "İsteyen inanır, isteyen inanmaz" dedi.

30.11.2020 15:17 - Son Güncelleme: 30.11.2020 16:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





