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Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u Tamer Karadağlı o video hakkında konuştu! "İsteyen inanır, isteyen inanmaz"

Çocuklar Duymasın'ın taş fırın erkeği Haluk karakteri ile milyonların sevgisini kazanan yılların oyuncusu Tamer Karadağlı, yere düştüğü video hakkında gelen yorumlara yanıt verdi. Video çekerken talihsiz bir kaza yaşayan Tamer Karadağlı, kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle, "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekleyerek paylaştı. Tamer Karadağlı'nın düşme videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden de geçmiş olsun mesajı yağdı. Bebek'te görüntülenen ünlü oyuncu, bazı sosyal medya kullanıcılarının bilerek düştüğünü ima eden yorumlar yazdığını ifade etti ve "İsteyen inanır, isteyen inanmaz" dedi.

30.11.2020 15:17 - Son Güncelleme: 30.11.2020 16:17
Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u o video hakkında konuştu! İsteyen inanır, isteyen inanmaz

Eski eşi Arzu Balkan ile 2002-2007 yılları arasında evli kaldığı dönemde dünyaya gelen kızı Zeyno ile magazin gündeminde sık sık adından söz ettiren başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, evinde video çekerken halıya takılıp düştü. Oyuncu, o anları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

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Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u o video hakkında konuştu! İsteyen inanır, isteyen inanmaz

Video çekerken düşen Tamer Karadağlı, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Karadağlı, muhabirlerin, "Geçmiş olsun. Bir kaza yaşadınız. Nasıl oldu?" sorusuna, "Halının kenarına takıldım. Sosyal medyada bilerek düştüğümü ima edenler olmuş. İsteyen inanır, isteyen inanmaz" yanıtını verdi.

Uzun süredir evden çıkmadığını belirten oyuncu, "Biraz deniz havası almaya çıktım. Sahilde yürüyüş yaptım" şeklinde konuştu.

Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u o video hakkında konuştu! İsteyen inanır, isteyen inanmaz

TAMER KARADAĞLI'NIN DÜŞME VİDEOSU...

Koronavirüs salgınından dolayı vaktinin çoğunu evde geçiren usta oyuncu Tamer Karadağlı talihsiz bir kaza yaşadı.

Video çekerken takipçilerine salonunda bulunan bir şey göstermek isteyen oyuncu, yürürken halıya takılıp yere düştü.

Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u o video hakkında konuştu! İsteyen inanır, isteyen inanmaz

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Karadağlı, o anları "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekledi.

Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u o video hakkında konuştu! İsteyen inanır, isteyen inanmaz

Oyuncunun videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı.

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