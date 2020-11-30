Çocuklar Duymasın'ın taş fırın Haluk'u Tamer Karadağlı o video hakkında konuştu! "İsteyen inanır, isteyen inanmaz"
Çocuklar Duymasın'ın taş fırın erkeği Haluk karakteri ile milyonların sevgisini kazanan yılların oyuncusu Tamer Karadağlı, yere düştüğü video hakkında gelen yorumlara yanıt verdi. Video çekerken talihsiz bir kaza yaşayan Tamer Karadağlı, kendisinin de kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle, "Kayıt yaparken halıya takılıp düşmek" notunu ekleyerek paylaştı. Tamer Karadağlı'nın düşme videosu kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, takipçilerinden de geçmiş olsun mesajı yağdı. Bebek'te görüntülenen ünlü oyuncu, bazı sosyal medya kullanıcılarının bilerek düştüğünü ima eden yorumlar yazdığını ifade etti ve "İsteyen inanır, isteyen inanmaz" dedi.
Video çekerken düşen Tamer Karadağlı, önceki gün Bebek'te yürüyüş yaparken görüntülendi. Karadağlı, muhabirlerin, "Geçmiş olsun. Bir kaza yaşadınız. Nasıl oldu?" sorusuna, "Halının kenarına takıldım. Sosyal medyada bilerek düştüğümü ima edenler olmuş. İsteyen inanır, isteyen inanmaz" yanıtını verdi.
Uzun süredir evden çıkmadığını belirten oyuncu, "Biraz deniz havası almaya çıktım. Sahilde yürüyüş yaptım" şeklinde konuştu.