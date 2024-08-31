Yağmur Atacan aşka geldi! Mini şortuyla poz veren Pınar Altuğ “Pek romantik” deyip kayıtsız kalmadı: “Kocam bey paylaşmış...”

1994 yılında Miss Turkey seçilen ve Meltem karakterini canlandırdığı Çocuklar Duymasın dizisiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu, şimdi ise eşi Yağmur Atacan'ın yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Su adında bir kızı olan ünlü çiftten Yağmur Atacan, Altuğ'un fotoğrafını romantik bir notla paylaştı. Eşinin paylaşımını kendi sayfasına taşıyan Altuğ ise "Kocam bey paylaşmış" ifadelerini kullandı. Mini şortuyla poz veren Pınar Altuğ'un fit hali de dikkatlerden kaçmadı.