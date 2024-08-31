5 yıllık aşk yuvası! Mesut Özil ile Amine Gülşe’nin evine bakın! İşte 2 kızlarıyla yaşadıkları lüks villa: “Ev değil saray yavrusu”

Attıkları her adımla adlarından söz ettiren eski futbolcu Mesut Özil ve oyuncu Amine Gülşe, bu kez lüks evleriyle dikkat çekti. Eda ve Ela adlarında iki evladı olan ünlü çiftin evlerini görenler hayran kaldı. Amine Gülşe ve Mesut Özil'in 5 yıllık aşk yuvası için "Ev değil saray yavrusu" yorumu yapıldı. İşte Amine Gülşe ve Mesut Özil'in 2 kızıyla yaşadığı lüks villa...
Baba tarafından Kerküklü Irak Türkmeni, anne tarafından ise İzmir, Bergamalı olan Amine Gülşe, 2014 yılında Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması katıldı.
Finali İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birinci seçilen Gülşe, tacını bir önceki yılın birincisi Rüveyda Öksüz'den teslim aldı.
Türkiye'yi Miss World'de temsil etti fakat dereceye giremeyen ünlü isim, daha sonra kariyerine oyuncu olarak devam etti.