5 yıl önce evlenen Berfu Yenenler ile Eser Yenenler’in oğullarına bakın! “Küçük aynı annesi”

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran Eser Yenenler, 2019 senesinde Berfu Yenenler ile evlendi ve ünlü çiftin bu evlilikten iki evladı oldu. Şebnem Bozoklu'nun sunumuyla ekrana gelen Password yarışmasına katılmaları üzerine gündem gelen ünlü çiftin çocukları merak konusu oldu. Ünlü çiftin oğullarını görenler "Küçük aynı annesi" yorumunda bulundu. İşte Berfu Yenenler ile Eser Yenenler'in çocukları...
11 yaşında tiyatroya başlayan Eser Yenenler, 2004 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisiyle yaşadı.
Ancak Yenenler'in asıl çıkışı Çok Güzel Hareketler Bunlar ile oldu.
Yenenler, uzun bir dönem BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.