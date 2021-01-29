Yağmur Aşık'ın hamile kaldığı iddia edilen tetikçisiyle ilgili şok sözler: "Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerini verdi"
Yağmur Aşık'tan 'benden hamile kaldı' diyen tetikçisiyle ilgili şok sözler. "Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerini verdi" diyen Yağmur Aşık, eski milli futbolcuyu öldürmeye teşebbüs iddiası ile yargılanıyor. Yağmur Aşık ve tetikçi olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur'un sözleri geçtiğimiz ay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yağmur Aşık'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur, sanık olarak yargılandığı davada daha önce "Ben cezaevinden firar ettiğimde Yağmur'un yanında kaldım, benden hamile kaldı" sözleriyle günlerce konuşulmuştu. Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada Yağmur Aşık'ın savunması ortaya çıktı. Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerinin olduğunu iddia eden Yağmur Aşık'ın sözleri şoke etti.
"EŞCİNSEL GÖRÜNTÜLERİ OLDUĞUNU VE BANA VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"
*Erdi Sungur bana 2020 yılı Şubat ayında sosyal medyadan mesaj atarak elinde Emre'nin eşcinsel görüntüleri olduğunu ve bana vereceğini söyledi. Bende boşanma davasında delil göstermek ve çocuklarımın velayetini almak için görüntüleri kullanacağımı düşünerek görüntüleri almak için Düzce'ye geldim.
*Görüntülerin bir kısmını bana verdi, yüzü görünen kısmını ise vermedi. Bu süreçten sonra Erdi, Emre ile FETÖ sohbetlerinden tanıştığını bu yüzden Emre'nin adamlarının bizi öldüreceğini söyleyerek beni korkutmaya başladı. Hakkımda yakalama kararı olduğunu saklanmamız gerektiğini söyledi. Ancak benim jandarma tarafından yakalanmamanın sebebi ise karşılıksız çekten dolayı oldu.