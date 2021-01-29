Yağmur Aşık'ın hamile kaldığı iddia edilen tetikçisiyle ilgili şok sözler: "Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerini verdi"

Yağmur Aşık'tan 'benden hamile kaldı' diyen tetikçisiyle ilgili şok sözler. "Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerini verdi" diyen Yağmur Aşık, eski milli futbolcuyu öldürmeye teşebbüs iddiası ile yargılanıyor. Yağmur Aşık ve tetikçi olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur'un sözleri geçtiğimiz ay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yağmur Aşık'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur, sanık olarak yargılandığı davada daha önce "Ben cezaevinden firar ettiğimde Yağmur'un yanında kaldım, benden hamile kaldı" sözleriyle günlerce konuşulmuştu. Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada Yağmur Aşık'ın savunması ortaya çıktı. Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerinin olduğunu iddia eden Yağmur Aşık'ın sözleri şoke etti.

29.01.2021 17:38 - Son Güncelleme: 29.01.2021 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





