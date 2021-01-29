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Yağmur Aşık'ın hamile kaldığı iddia edilen tetikçisiyle ilgili şok sözler: "Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerini verdi"

Yağmur Aşık'tan 'benden hamile kaldı' diyen tetikçisiyle ilgili şok sözler. "Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerini verdi" diyen Yağmur Aşık, eski milli futbolcuyu öldürmeye teşebbüs iddiası ile yargılanıyor. Yağmur Aşık ve tetikçi olarak tuttuğu iddia edilen Erdi Sungur'un sözleri geçtiğimiz ay magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Yağmur Aşık'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur, sanık olarak yargılandığı davada daha önce "Ben cezaevinden firar ettiğimde Yağmur'un yanında kaldım, benden hamile kaldı" sözleriyle günlerce konuşulmuştu. Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada Yağmur Aşık'ın savunması ortaya çıktı. Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerinin olduğunu iddia eden Yağmur Aşık'ın sözleri şoke etti.

29.01.2021 17:38 - Son Güncelleme: 29.01.2021 17:42
Yağmur Aşık'ın hamile kaldığı iddia edilen tetikçisiyle ilgili şok sözler: Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerini verdi

"EMRE AŞIK'IN EŞCİNSEL GÖRÜNTÜLERİNİ VERDİ"

Yağmur Aşık'ın hamile kaldığı iddia edilen tetikçisi ve eski eşi Emre Aşık hakkında sözleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Yağmur Aşık'ın hamile kaldığı iddia edilen tetikçisiyle ilgili şok sözler: Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerini verdi

Düzce'de 15 Mart 2020 tarihinde cezaevi firarisi Erdi Sungurla birlikte yakalanan eski milli futbolcu Emre Aşıkın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşıkın, 'Kasten Adam Öldürme' suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Yağmur Aşık'ın hamile kaldığı iddia edilen tetikçisiyle ilgili şok sözler: Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerini verdi

Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya İstanbul Gaziosmanpaşa Adliyesinden SEGBİS aracılığı ile katılan Yağmur Aşık, savunmasında iddiaları kabul etmeyerek, Emre Aşık'ı öldürmek istediği yönünde kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Yağmur Aşık savunmasında şunları söyledi;

Yağmur Aşık'ın hamile kaldığı iddia edilen tetikçisiyle ilgili şok sözler: Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerini verdi

"EŞCİNSEL GÖRÜNTÜLERİ OLDUĞUNU VE BANA VERECEĞİNİ SÖYLEDİ"

*Erdi Sungur bana 2020 yılı Şubat ayında sosyal medyadan mesaj atarak elinde Emre'nin eşcinsel görüntüleri olduğunu ve bana vereceğini söyledi. Bende boşanma davasında delil göstermek ve çocuklarımın velayetini almak için görüntüleri kullanacağımı düşünerek görüntüleri almak için Düzce'ye geldim.

Yağmur Aşık'ın hamile kaldığı iddia edilen tetikçisiyle ilgili şok sözler: Emre Aşık'ın eşcinsel görüntülerini verdi

*Görüntülerin bir kısmını bana verdi, yüzü görünen kısmını ise vermedi. Bu süreçten sonra Erdi, Emre ile FETÖ sohbetlerinden tanıştığını bu yüzden Emre'nin adamlarının bizi öldüreceğini söyleyerek beni korkutmaya başladı. Hakkımda yakalama kararı olduğunu saklanmamız gerektiğini söyledi. Ancak benim jandarma tarafından yakalanmamanın sebebi ise karşılıksız çekten dolayı oldu.