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Deniz Akkaya'nın Tuğba Özerk'in annesine sorduğu soru başını yaktı! 'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?'

Deniz Akkaya'nın Tuğba Özerk'in annesine sorduğu soru başını yaktı! Eski manken Deniz Akkaya, 2016 yılında yorumcusu olduğu bir programda Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani'yi telefonla canlı yayına bağlamış ve "Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" şeklinde şoke eden bir soru yöneltmişti. Akkaya'nın sorusu üzerine harekete geçen Günay Kapani'nin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme Deniz Akkaya'yı suçlu buldu. İşte Deniz Akkaya'nın ödeyeceği tazminat miktarı...

29.01.2021 15:06 - Son Güncelleme: 29.01.2021 16:17
Deniz Akkaya'nın Tuğba Özerk'in annesine sorduğu soru başını yaktı! 'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?'

DENİZ AKKAYA'NIN BAŞINI YAKAN SORU!

2016 yılında yorumcusu olduğu bir programda Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani'yi telefonla canlı yayına bağlayan ve "Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" şeklinde şoke eden bir soru yönelten Deniz Akkaya'nın davası sonuçlandı.

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Deniz Akkaya'nın Tuğba Özerk'in annesine sorduğu soru başını yaktı! 'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?'

Magazinde günlerce tartışma konusu olan Deniz Akkaya'nın sorusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe veren Günay Kapani, Deniz Akkaya'dan şikayetçi olmuş ve ardından tazminat davası açılmıştı.

Deniz Akkaya'nın Tuğba Özerk'in annesine sorduğu soru başını yaktı! 'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?'

AĞIR CÜMLELER!
Tuğba Özerk, Akkaya'nın olay sorusundan aylar sonra bir arkadaşının Instagram sayfasında eski mankenin de fotoğrafını görünce 'deve' ve 'zavallı' şeklinde hakaret içerikli yorum yazmıştı.

Deniz Akkaya'nın Tuğba Özerk'in annesine sorduğu soru başını yaktı! 'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?'

"PARASI PULU KALMADI"
Deniz Akkaya, Tuğba Özerk'in sözleri üzerine, "O kadının sorunları var. Defalarca açtığım davaları kazandım. Parası pulu kalmadı diye açmıyordum, durumuna üzülüyorum. Ancak bu son yazdıkları avukata intikal etti. Yine mahkemede hesap verecek" ifadelerini kullanmıştı.

Deniz Akkaya'nın Tuğba Özerk'in annesine sorduğu soru başını yaktı! 'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?'

GÜNAY KAPANİ DAVAYI KAZANDI
O günden beri süren davanın son celsesi dün görüldü. Davaya Günay Kapani yerine avukatı Türker Candan katıldı.
Akkaya'nın avukatı "Müvekkilim basın özgürlüğü çerçevesinde soru sormuştur" diyerek savunmasını gerçekleştirdi. Mahkeme, Deniz Akkaya'yı suçlu bularak, yasal faiziyle birlikte 8 bin TL tazminat ödemesine hükmederek davayı sonlandırdı.