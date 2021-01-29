Deniz Akkaya'nın Tuğba Özerk'in annesine sorduğu soru başını yaktı! 'Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?'
Deniz Akkaya'nın Tuğba Özerk'in annesine sorduğu soru başını yaktı! Eski manken Deniz Akkaya, 2016 yılında yorumcusu olduğu bir programda Tuğba Özerk'in annesi Günay Kapani'yi telefonla canlı yayına bağlamış ve "Kızınızın sevgilisiyle birlikte oldunuz mu?" şeklinde şoke eden bir soru yöneltmişti. Akkaya'nın sorusu üzerine harekete geçen Günay Kapani'nin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme Deniz Akkaya'yı suçlu buldu. İşte Deniz Akkaya'nın ödeyeceği tazminat miktarı...
GÜNAY KAPANİ DAVAYI KAZANDI
O günden beri süren davanın son celsesi dün görüldü. Davaya Günay Kapani yerine avukatı Türker Candan katıldı.
Akkaya'nın avukatı "Müvekkilim basın özgürlüğü çerçevesinde soru sormuştur" diyerek savunmasını gerçekleştirdi. Mahkeme, Deniz Akkaya'yı suçlu bularak, yasal faiziyle birlikte 8 bin TL tazminat ödemesine hükmederek davayı sonlandırdı.