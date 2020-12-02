Yağmur Aşık’ın Emre Aşık için tuttuğu kiralık katilden ağızları açık bırakacak sözler! "Benden hamile kaldı, firari olduğum için..."
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu kiralık katilin verdiği ifade akıl alır gibi değil! Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç cephesinde sular durulmazken, geçtiğimiz günlerde çekişmeli boşanma davası için duruşma salonuna giden Yağmur Sarnıç'ın çıkışta ,"Evimi elimden aldınız. Nafakamı elimden aldınız' diyerek sinir krizi geçirdiği haberleri yer alnmıştı. Bugün ise Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık tarafından öldürülme planı yapıldığı iddiasıyla açılan dava görüldü. Yağmur Aşık'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Erdi Sungur, sanık olarak yargılandığı davada şoke eden sözleri ile magazin gündeminde yer aldı. İşte Emre Aşık'ı öldürmek için tetikçi tuttuğu iddia edilen Yağmur Aşık'ın hem kiralık katili hem de sevgilisi olduğu iddia edilen kişi olan Erdi Sungur'un ifadesi...
Mahkemeye müşteki olarak Emre Aşık, avukatları Funda Sadıkahmet Alp ve Emre Şen ile sanık Erdi Sungur katılırken Yağmur Sarnıç katılmadı. Mahkeme heyetinin iddiaları okumasının ardından mahkeme huzurunda Erdi Sungur'un ifadesi alındı. Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürmek için kendisiyle konuştuğunu söyleyen Sungur şöyle konuştu:
– Cezaevinden firar ettiğimde Yağmur beni aldı. Günlük kiralık evlerde kaldık. Daha sonra Yağmur Aşık'ın evinde kaldık. Benim adam öldürme düşüncem yoktu. Ben tekrar cezaevine girdiğimde Yağmur ve İlyas Yılmaz görüşmeye devam etmişler. Daha sonra Baycan Ş. isimli birisiyle Yağmur'un beraber olduğunu öğrendim. Yatıp, kalkıp Emre'yi öldürmek istediğini söyledi. Ben bunu yapamayacağımı söyledim.
"ANNESİ VE ABLASI BANA 'DAMADIM' DİYORDU"
– Bana Arnavutköy'deki evinin arkasındaki ormanlık alanda ete ateş ettirdi. Benim bu işi yapamayacağımı söyledi. Ben nedenini sorduğumda gözlerimi kırptığım için yapamayacağımı söyledi. İstanbul'dan kiraladığı araçla Düzce'ye gelirken Adapazarı'nda da ikinci aracı kiraladık. Yağmur İstanbul'dan kiraladığı araçlar ben de arkasından Adapazarı'ndan kiraladığım araçla Düzce'ye geldik. Amaç çevirmelerde polise yakalanmamaktı. Ben o dönem firariydim. Yağmur'un anne ve ablası bana damadım diyordu. Yağmur'un çantasında iki silah gördüler.
"270 BİN LİRA CİVARINDA PARA VERDİ"
– Annesi Yağmur'a "Bu silahlar ne?" dedi. Yağmur, annesine "Sen Emre'yi öldüremedin. Bu halledecek" diyerek beni gösterdi. Benim bu işi yapamayacağımı düşündükleri için bir gün otobanda İzmit civarında yol kenarında beklerken arkamızdan siyah bir minibüs geldi. Yağmur minibüse geçti ve para götürdü. Yaklaşık 270 bin lira civarında olduğunu hatırlıyorum. Daha sonra para verdiği kişinin Baycan Ş. olduğunu öğrendim. Yağmur'a bu kim dediğimde "Sen yapamayacaksın işi bu halledecek" dedi.