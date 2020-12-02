Yağmur Aşık’ın Emre Aşık için tuttuğu kiralık katilden ağızları açık bırakacak sözler! "Benden hamile kaldı, firari olduğum için..."

"270 BİN LİRA CİVARINDA PARA VERDİ"

– Annesi Yağmur'a "Bu silahlar ne?" dedi. Yağmur, annesine "Sen Emre'yi öldüremedin. Bu halledecek" diyerek beni gösterdi. Benim bu işi yapamayacağımı düşündükleri için bir gün otobanda İzmit civarında yol kenarında beklerken arkamızdan siyah bir minibüs geldi. Yağmur minibüse geçti ve para götürdü. Yaklaşık 270 bin lira civarında olduğunu hatırlıyorum. Daha sonra para verdiği kişinin Baycan Ş. olduğunu öğrendim. Yağmur'a bu kim dediğimde "Sen yapamayacaksın işi bu halledecek" dedi.