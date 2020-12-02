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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Yeşilçam filmlerini yeri hepimiz için ayrı. Zengin kızlar fakir oğlanlar, sımsıcak aileler, kötü adamlar, haylaz çocukları... Hepsi ve daha fazlası Yeşilçam'ın temelini oluşturuyor. Yeşilçam'ın unutulmazları listesinde başı tabi ki oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi isimleri bulunduran Hababam Sınıf. İlk kez 1976 yılında karşımıza çıkan Hababam Sınıfı'nın haylazları hala hafızalarımızda. O dönem büyük imkansızlıklarla çekilen bu filmler şimdilerde restore ediliyor ve ortaya inanılmaz film hataları çıkıyor. Hababam Sınıfı'ndaki bu hata pes dedirten cinsten...

02.12.2020 15:44 - Son Güncelleme: 02.12.2020 15:44
Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Yeşilçam filmlerinde, sinemaya gönül vermiş olan sinema emekçilerimiz oldukça zor şartlar altında, düşük bütçeler, kısıtlı imkanlarla ellerinden geleni yapmış ve bize çok naif bir sinema mirası armağan etmişlerdir. Özellikle bu filmlerin bir başından bir sonundan çekildiğini düşünürsek ufak tefek tutarsızlıkların olması hoş görülebilir...

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Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Tarık Akan'ın canlandırdığı Ferit karakteri dışarıda bir bebek sahibidir. Arkadaşları bebeğinin fotoğraflarına bakarken 'Kime benziyor bu?' diye sorar. Ferit ise "Annesine çekmiş oğlum!" diye cevap veriyor!

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Sürekli oğlunu görmeye gittiği için okuldan kaçan Ferit, sonunda Mahmut Hoca'ya durumu açıklamaya karar veriyor.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Mahmut Hocaya evli olduğunu söyleyen Ferit bir de "5 aylık kızım var" diyor.

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı'daki hata yıllar sonra ortaya çıktı! Hata olur ama böylesi zor olur

Hababam Sınıfı Tatilde
Filmde sınıfta sahneler arasında kapalı olan perdeler açılıyor, zaman gece ve gündüz olarak değişiyor.

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