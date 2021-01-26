Özcan Deniz'in eski eşiyle kavgasına kardeşi de dahil oldu! Sibel Semerci'nin olay açıklamasına Feyza Aktan'dan jet yanıt

-Bu arada sadece nacizane bir öneri; eşinizden ayrıysanız ve çocuğunuza sizden daha çok emeği geçmiş çocuk bakıcınızı aç bırakıp, aşağılayıcı cümleler kurar ve fiziksel şiddet uygularsanız ve buna da 'Ben işverenim' derseniz; hem hiçbir bakıcı sizinle çalışmaz hem de o bakıcı maazallah kaçıp, ayrıldığınız eşinize sığınmak zorunda kalabilir. Ne de olsa çocuğunuz ilgiyi ondan gördüğü için ona daha çok bağlıdır...