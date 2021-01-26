Özcan Deniz'in eski eşiyle kavgasına kardeşi de dahil oldu! Sibel Semerci'nin olay açıklamasına Feyza Aktan'dan jet yanıt
Özcan Deniz'in eski eşiyle kavgasına kardeşi de dahil oldu! Eski eşler arasında sular durulmuyor. Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın arasındaki gerginliğe Sibel Semerci de dahil oldu. Özcan Deniz'in kardeşi Sibel Semerci'nin Instagram'dan paylaştığı olay yaratan açıklamanın ardından Feyza Aktan'dan da hamle gecikmedi. "Oğlunun karnını sakızla doyuruyor" diyen Özcan Deniz'in kardeşine Aktan bakın ne yanıt verdi...
Özcan Deniz'in eski eşiyle kavgasına kardeşi de dahil oldu! Sibel Semerci'nin olay açıklamasına Feyza Aktan'dan jet yanıt geldi.15 ay evli kaldıktan sonra 2019 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanan çiftin kavgasına, ünlü şarkıcının kardeşi Sibel Semerci de katıldı.Semerci, sosyal medya hesabından şu paylaşımları yaptı...
-Haydi, biraz anket yapalım. Anne olmak sadece doğurmak mıdır? Belki bilmeyenler bir şeyler öğrenir...
-Çocuğunuzun kilo gelişimi yaşıtlarının gerisinde ilerliyor. Nedeni anne olarak bir kase çorba yapmak yerine bisküvi, çikolata ve sakızla besliyorsunuz. Çünkü evladınız dediğiniz bir parça çocuğa ayıracak zamanınız yok. Sizce bu kabul edilebilir bir durum mudur?
-Henüz konuşamayan ve derdini anlatamayan küçük çocuğunuzu tek başına yan komşuya bırakıp, kendiniz bir başka komşunuza çay, kahve içmeye gidebiliyorsunuz çünkü sız gıybet ederken çocuğunuz sizden ilgi bekliyor ve siz onunla ilgilenmeyi tercih etmiyorsunuz. Bu normal bir durum mudur?
-Yine böyle bir gece saat 2'lere kadar eğlenirken sızıp, kalıyorsunuz ve sorumsuzluğunuz yüzünden koca bir evin yarısı açık unuttuğunuz elektrik sobasından dolayı yanıp, tutuşuyor. Neredeyse küçük çocuğunuz ölümle burun buruna geliyor. Sizce bu ortam küçük bir çocuğun yaşayabileceği bir ortam mıdır?
-Bu arada sadece nacizane bir öneri; eşinizden ayrıysanız ve çocuğunuza sizden daha çok emeği geçmiş çocuk bakıcınızı aç bırakıp, aşağılayıcı cümleler kurar ve fiziksel şiddet uygularsanız ve buna da 'Ben işverenim' derseniz; hem hiçbir bakıcı sizinle çalışmaz hem de o bakıcı maazallah kaçıp, ayrıldığınız eşinize sığınmak zorunda kalabilir. Ne de olsa çocuğunuz ilgiyi ondan gördüğü için ona daha çok bağlıdır...