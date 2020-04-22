Wilma Elles Türkiye’nin sağlık sistemine övgü yağdırdı: Türkiye gücünü tüm dünyaya gösterdi
Wilma Elles, karantina sürecini geçirmek için Türkiye'yi seçti. Çocuklarıyla birlikte Türkiye'de olan Alman asıllı oyuncu Elles, karantina süreciyle ilgili Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelede çok başarılı olduğunu belirten Elles, 'Türkiye sağlıktaki gücünü ve salgınla nasıl baş edileceğini tüm dünyaya gösterdi' dedi.
"SAYDIĞIM TEDBİRLERİN EN ZORU BU..."
Bir ay boyunca evde kaldım. Sadece alışveriş ve orman içinde yürüyüş için dışarı çıktım. Dışarıdayken asla kimseye 2 metre kadar yaklaşmıyorum. Maskemi de takıyorum. Alışverişten sonra mutlaka ellerimi yıkayıp dezenfekte ediyorum. Bu süreçte babamı ziyaret edemiyorum, saydığım tedbirlerin en zoru bu...
TÜRKİYE ÇOK ÖNE ÇIKTI
Türkiye bu koronavirüs salgınında imaj açısından çok öne çıktı. Sağlık anlamında birçok ülkeye yardımda bulundu. Türkiye'de ölüm oranı çok şükür düşük. Almanya'da da öyle. Keşke tüm dünyada da böyle olsa... Sanırım bu zamanlarda bütün ülkeler daha önce uygulamadığı metotlar uyguluyor çünkü hiç görülmemiş, çok vahşi bir virüsle karşı karşıyız. Bütün dünya birbirimize yardım etmeliyiz.
Almanya'daki yakınlarımla telefonla konuşuyoruz. Orada da herkes kesinlikle sosyal mesafe kuralını uyguluyor, buna uymakta çok zorluk çekmiyorlar. Haftaya Almanya'da çoğu mağaza bu yeni kurallarla kepenklerini açıyor, çok şükür. Almanya ve Türkiye'nin bir diğer avantajı da sağlık anlamındaki ekipmanların yanı sıra solunum cihazını da üretebiliyor olmaları.
TÜRKİYE SALGINLA NASIL BAŞ EDİLECEĞİNİ DÜNYAYA GÖSTERDİ
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, Türkiye için bu salgın öncesi ve sonrasında vaka sayısını en aza indirecek tedbirler uyguladılar. Güçlü devletlerin sağlık imkanlarını sonuna kadar kullansalar da zorlandıklarını görüyoruz. Ama Türkiye bu salgınla nasıl baş edileceğini tüm dünyaya gösterdi.