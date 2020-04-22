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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan karantina pozları! 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin'

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda milyonların sevdiği başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine girdi. 32 yaşındaki Sinem Kobal, Selena dizisi ile tanındı. Doğal güzelliği ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun gözünden çekilen karantina fotoğrafı, 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin' şeklinde yorumlara neden oldu. Bacak boyunun uzunluğu ile sosyal medyada çok konuşulan oyuncu Sinem Kobal'ın boyu merak konusu oldu.

22.04.2020 10:48 - Son Güncelleme: 22.04.2020 10:48
Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan karantina pozları! 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin'

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun meslektaşı olan eşi Sinem Kobal Instagram paylaşımıyla çok konuşuldu.

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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan karantina pozları! 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin'

Seda güzelliği ile dikkat çeken Sinem Kobal, karantina pozları sosyal medyanın gündeminde! 32 yaşındaki Sinem Kobal'ın evinde eşi Kenan İmirzalıoğlu tarafından çekilen fotoğrafı görenler, 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin' kelinde yorumlarda bulundu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan karantina pozları! 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin'

Kısa sürede beğeni yağmuruna tutulan Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımından sonra ünlü oyuncunun boyu merak konusu oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan karantina pozları! 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin'

İşte Sinem Kobal'ın boyu ve çok konuşulan karantina pozları...

Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan karantina pozları! 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin'

KENAN İMİRZALOĞLU - 191 CM

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