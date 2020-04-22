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Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal'dan karantina pozları! 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin'

Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu ve aynı zamanda milyonların sevdiği başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal ile 2016 yılında dünyaevine girdi. 32 yaşındaki Sinem Kobal, Selena dizisi ile tanındı. Doğal güzelliği ile dikkat çeken Sinem Kobal'ın Instagram paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Sinem Kobal'ın eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun gözünden çekilen karantina fotoğrafı, 'Allah herkese Kenan gibi fotoğraf çeken koca versin' şeklinde yorumlara neden oldu. Bacak boyunun uzunluğu ile sosyal medyada çok konuşulan oyuncu Sinem Kobal'ın boyu merak konusu oldu.

22.04.2020 10:48 - Son Güncelleme: 22.04.2020 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





