Vav TV İzle
Haberler Magazin Will Smith'in Oscar'da Chris Rock'a attığı tokat sonrası kirli çamaşırlar döküldü! Tek eşliliği reddediyordu! Muhabir öpünce...

Will Smith'in Oscar'da Chris Rock'a attığı tokat sonrası kirli çamaşırlar döküldü! Tek eşliliği reddediyordu! Muhabir öpünce...

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, sahiplerini buldu. Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri'n kırmızı hali ve ödül alanlardan çok Will Smith'in, Chris Rock'a attığı tokat damgasını vurdu. Eşi Jada Smith'e laf söylediği için Rock'a tokat attığını söyleyen Will Smith'in, sicili hayli kabarık çıktı. Smith'in ilk şiddet vakası bu değil.

29.03.2022 10:34 - Son Güncelleme: 29.03.2022 10:34
Will Smith’in Oscar’da Chris Rock’a attığı tokat sonrası kirli çamaşırlar döküldü! Tek eşliliği reddediyordu! Muhabir öpünce...

94'üncü Oscar Ödülleri törenine Will Smith'in karısıyla ilgili şaka yapan Chris Rock'a tokat atması damga vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Will Smith’in Oscar’da Chris Rock’a attığı tokat sonrası kirli çamaşırlar döküldü! Tek eşliliği reddediyordu! Muhabir öpünce...

Daha önce birlikte çalışan Chris Rock ve Will Smith'in bu olayı bir anda dünyanın gündemine oturdu.

Will Smith’in Oscar’da Chris Rock’a attığı tokat sonrası kirli çamaşırlar döküldü! Tek eşliliği reddediyordu! Muhabir öpünce...

Chris Rock Will Smith'in eşi Jada Pinkett'in saç modeli hakkında bir şaka yapınca beklemediği bir tepki aldı. Will Smith yerinden kalkıp sahneye geldi ve Chris Rock'a bir tokat attı.

Will Smith’in Oscar’da Chris Rock’a attığı tokat sonrası kirli çamaşırlar döküldü! Tek eşliliği reddediyordu! Muhabir öpünce...

Ancak bu Will Smith'in ilk vukuatı değil.

Will Smith’in Oscar’da Chris Rock’a attığı tokat sonrası kirli çamaşırlar döküldü! Tek eşliliği reddediyordu! Muhabir öpünce...

Will Smith daha önce de bir muhabiri binlerce kişi önün tokatlamıştı.

SON DAKİKA