Will Smith'in Oscar'da Chris Rock'a attığı tokat sonrası kirli çamaşırlar döküldü! Tek eşliliği reddediyordu! Muhabir öpünce...
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, sahiplerini buldu. Bu yıl 94'üncüsü verilen Oscar Ödülleri'n kırmızı hali ve ödül alanlardan çok Will Smith'in, Chris Rock'a attığı tokat damgasını vurdu. Eşi Jada Smith'e laf söylediği için Rock'a tokat attığını söyleyen Will Smith'in, sicili hayli kabarık çıktı. Smith'in ilk şiddet vakası bu değil.
29.03.2022 10:34 - Son Güncelleme: 29.03.2022 10:34
94'üncü Oscar Ödülleri törenine Will Smith'in karısıyla ilgili şaka yapan Chris Rock'a tokat atması damga vurdu.
Chris Rock Will Smith'in eşi Jada Pinkett'in saç modeli hakkında bir şaka yapınca beklemediği bir tepki aldı. Will Smith yerinden kalkıp sahneye geldi ve Chris Rock'a bir tokat attı.