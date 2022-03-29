Hadise'nin nişanında bebek müjdesi! Meğer Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin gizli tutulan o gecesinde çifte mutluluk yaşanmış...
Hadise'nin nişanında bebek müjdesi! Meğer Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin gizli tutulan o gecesinde çifte mutluluk yaşanmış... Ünlü popçu Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı. Mehmet Dinçerler, ailesiyle birlikte kız istemeye sevgilisi Hadise'nin ailesine ziyarete gitmişti. Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, çalışanlara gizlilik anlaşması imzalatarak geceyi sonlandırmıştı. Detayları ile günlerce konuşulan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişan töreninden kareler ise sır gibi saklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Hadise'nin konserinde paylaşılan nişan fotoğraflarından sonra özel güne dair yeni bir bilgi daha ortaya çıktı. İşte Hadise ile Mehmet Dinçerler'in nişanında gelen bebek sürprizi!
29.03.2022 10:48 - Son Güncelleme: 29.03.2022 10:56
HADİSE'NİN NİŞANINDA BEBEK MÜJDESİ!
Meğer Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin gizli tutulan o gecesinde çifte mutluluk yaşanmış...
Hadise, bir süredir aşk yaşadığı iş insanı Mehmet Dinçerler'den geçen haftalarda evlilik teklifi almıştı.
Cumartesi akşamı İstanbul'da bir konser veren Hadise, konser sırasında sır gibi sakladığı nişanından görüntüleri paylaşıp hayranlarının merakını giderdi!
Nişandan görüntülerin dışarı sızmaması için çalışanlara gizlilik sözleşmesi bile imzalatan Hadise'nin niye böyle yaptığı da anlaşılmış oldu!