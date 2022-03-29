Şeyma Subaşı Hakan Sabancı sorusunu duyunca bakın ne yaptı! Aşk kazanı kaynıyor! Nikahta ortaya çıktıktan sonra Bebek’te yakalanmışlardı

NELER YAŞANDI?

Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da yakalandı, o görüntü gündeme bomba gibi düştü. Hakan Sabancı'nın adı her geçen gün başka birileriyle anılıyor. Bu isimlerin arasında en çok ses getiren şüphesiz ki Aygün Aydın olmuştu.