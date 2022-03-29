Şeyma Subaşı Hakan Sabancı sorusunu duyunca bakın ne yaptı! Aşk kazanı kaynıyor! Nikahta ortaya çıktıktan sonra Bebek'te yakalanmışlardı
Aşk kazanı kaynıyor! Nikahta ortaya çıktıktan sonra Bebek'te yakalanmışlardı... Şeyma Subaşı, Hakan Sabancı sorusunu duyunca verdiği tepkiyle gündeme bomba gibi düştü. Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da yakalandı. Bomba görüntünün sosyal medyaya sızması ile 31 yaşındaki Şeyma Subaşı ile aynı yaştaki Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığına yönelik iddialar iyice alevlendi. Şeyma'nın yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Yunanistan'daki nikahında ortaya çıkan ikiliye "Hakan'dan hamileyim" diyen Aygün Aydın'dan olay sözler gelmişti...
Tüm bu yaşananların ardından yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın Atina'daki düğününe katılan Şeyma Subaşı'nın Hakan Sabancı ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapmayan ikiliden Subaşı, önceki akşam Bebek Otel çıkışı objektiflere yansıdı.
Mekanda da Sabancı ile yemek yediği görüntüler sosyal medyaya düşen Subaşı'na, basın mensupları "Hakan Sabancı ile aşk yaşadığınız doğru mu? Mekanın restoran kısmında yemek yediğiniz konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz?" gibi sorular yöneltti.
Kendisine yöneltilen cevap vermeden hızlı adımlarla aracına binen 31 yaşındaki Şeyma Subaşı ise oradan uzaklaştı.
NELER YAŞANDI?
Şeyma Subaşı ile Hakan Sabancı İstanbul'da yakalandı, o görüntü gündeme bomba gibi düştü. Hakan Sabancı'nın adı her geçen gün başka birileriyle anılıyor. Bu isimlerin arasında en çok ses getiren şüphesiz ki Aygün Aydın olmuştu.