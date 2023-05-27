"Wanda olmasaydı Icardi'yi düşünürdüm" Pelin Öztekin'in Icardi yorumu olay oldu! Son haliyle parmak ısırtan Pelin Öztekin...
Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 2014 yılında mide ameliyatı geçirmiş sonrasında da spor ve diyeti bırakmamıştı. Pelin Öztekin azimle kilo verdi ve sıkılaşmaya başladı. Şimdilerde zayıf hali ile dikkat çeken Pelin Öztekin şimdi de Mauro Icardi yorumuyla gündemde. Sıkı bir Galatasaraylı olan Öztekin'in gözü Icardi'de ancak bir engel var...
Merhum sanatçı Rasin Öztekin'in kızı Pelin Öztekin önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Öztekin'den geçtiğimiz günlerde sarf ettiği Icardi sözlerine açıklama geldi. İşte detaylar...
Pelin Öztekin, geçtiğimiz günlerde "Bir Mauro Icardi hikayesi olur mu sizin için?" sorusuna, "Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı (Nara) ne yapacağız peki? Niye adamı bekar kadınlar ile yakıştırıyoruz ki? Çok yakışıklı ama Galatasaray'ımızda kalsın bence" karşılığını vermişti.
"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ"
Fanatik Galatasaray taraftarı olan Öztekin, 30 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılı takımının Ankaragücü ile karşılaşacağı maça gideceğini belirterek, "Ankara'dan dönüşte inşallah şampiyonluğu kutlayacağız. Bütün deplasmanlara gidiyorum. İlk maçıma beş yaşında gittim. Sekiz yaşından sonra hep gittim. Sonra her sene kombinem oldum.