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Haberler Magazin "Wanda olmasaydı Icardi'yi düşünürdüm" Pelin Öztekin'in Icardi yorumu olay oldu! Son haliyle parmak ısırtan Pelin Öztekin...

"Wanda olmasaydı Icardi'yi düşünürdüm" Pelin Öztekin'in Icardi yorumu olay oldu! Son haliyle parmak ısırtan Pelin Öztekin...

Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin, 2014 yılında mide ameliyatı geçirmiş sonrasında da spor ve diyeti bırakmamıştı. Pelin Öztekin azimle kilo verdi ve sıkılaşmaya başladı. Şimdilerde zayıf hali ile dikkat çeken Pelin Öztekin şimdi de Mauro Icardi yorumuyla gündemde. Sıkı bir Galatasaraylı olan Öztekin'in gözü Icardi'de ancak bir engel var...

27.05.2023 09:34 - Son Güncelleme: 27.05.2023 09:34
Wanda olmasaydı Icardi’yi düşünürdüm Pelin Öztekin’in Icardi yorumu olay oldu! Son haliyle parmak ısırtan Pelin Öztekin...

Merhum sanatçı Rasin Öztekin'in kızı Pelin Öztekin önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Öztekin'den geçtiğimiz günlerde sarf ettiği Icardi sözlerine açıklama geldi. İşte detaylar...

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Wanda olmasaydı Icardi’yi düşünürdüm Pelin Öztekin’in Icardi yorumu olay oldu! Son haliyle parmak ısırtan Pelin Öztekin...

Pelin Öztekin, geçtiğimiz günlerde "Bir Mauro Icardi hikayesi olur mu sizin için?" sorusuna, "Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı (Nara) ne yapacağız peki? Niye adamı bekar kadınlar ile yakıştırıyoruz ki? Çok yakışıklı ama Galatasaray'ımızda kalsın bence" karşılığını vermişti.

Wanda olmasaydı Icardi’yi düşünürdüm Pelin Öztekin’in Icardi yorumu olay oldu! Son haliyle parmak ısırtan Pelin Öztekin...

"TİPİNİ BEĞENİYORUZ"

Sözlerinin çok konuşulması üzerine ünlü oyuncu, "Icardi bizim göz bebeğimiz. Takımımızın bu zamana kadar gelmiş en iyi forvetlerinden bir tanesi. Tipini beğeniyoruz ve yakışıklı, inkar da etmiyoruz. Magazin evli adamı bizlerle yakıştırıyor, onu anlamıyoruz.

Wanda olmasaydı Icardi’yi düşünürdüm Pelin Öztekin’in Icardi yorumu olay oldu! Son haliyle parmak ısırtan Pelin Öztekin...

Wanda yengemiz var. Olmasaydı düşünürdüm. Yakışıklı bir adamın yanına yakıştırılmak güzel. Galatasaray'ımızda kalsın bizi mutlu eder" diyerek espri yaptı.

Wanda olmasaydı Icardi’yi düşünürdüm Pelin Öztekin’in Icardi yorumu olay oldu! Son haliyle parmak ısırtan Pelin Öztekin...

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ"

Fanatik Galatasaray taraftarı olan Öztekin, 30 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılı takımının Ankaragücü ile karşılaşacağı maça gideceğini belirterek, "Ankara'dan dönüşte inşallah şampiyonluğu kutlayacağız. Bütün deplasmanlara gidiyorum. İlk maçıma beş yaşında gittim. Sekiz yaşından sonra hep gittim. Sonra her sene kombinem oldum.

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