"Wanda olmasaydı Icardi'yi düşünürdüm" Pelin Öztekin'in Icardi yorumu olay oldu! Son haliyle parmak ısırtan Pelin Öztekin...

Pelin Öztekin, geçtiğimiz günlerde "Bir Mauro Icardi hikayesi olur mu sizin için?" sorusuna, "Başlamasına ihtimal veriyorsunuz yani. Eşi Wanda'yı (Nara) ne yapacağız peki? Niye adamı bekar kadınlar ile yakıştırıyoruz ki? Çok yakışıklı ama Galatasaray'ımızda kalsın bence" karşılığını vermişti.