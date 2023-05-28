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Haberler Magazin Arzum Onan bakın ne yorum yaptı! 22 yaşındaki Can Aslantuğ babasını paylaştı! Mehmet Aslantuğ'la 2 gün sonra boşanacaklardı 'Vay Arkadaş'

Arzum Onan bakın ne yorum yaptı! 22 yaşındaki Can Aslantuğ babasını paylaştı! Mehmet Aslantuğ'la 2 gün sonra boşanacaklardı 'Vay Arkadaş'

22 yaşındaki Can Aslantuğ babası Mehmet Aslantuğ ile olan fotoğrafını paylaştı, ilk yorum Arzum Onan'dan geldi. Bakın ne yorum yaptı! Çift 27 yıllık evliliklerini 29 Mayıs'ta resmi olarak bitirecekti. ''Vay Arkadaş...''

28.05.2023 11:52 - Son Güncelleme: 28.05.2023 11:57
Arzum Onan bakın ne yorum yaptı! 22 yaşındaki Can Aslantuğ babasını paylaştı! Mehmet Aslantuğ’la 2 gün sonra boşanacaklardı ’Vay Arkadaş’

27 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı alan Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanma davası 29 Mayıs'ta görülecek. Geçtiğimiz günlerde annesiyle Nişantaşı'nda görüntülenen Onan, "Hassas bir süreç, sizlerden de anlayış bekliyorum" dedi.Can adında bir çocukları bulunan çiftin bir süredir evliliklerinde sorun olduğu ve Arzum Onan'ın evi terk ettiği iddia edilmişti. Aslantuğ'un eşine psikolojik şiddet uyguladığı da iddia edilmişti. Öte yandan çiftin çocukları Can Aslantuğ'un son paylaşımı sosyal medyayı salladı. İşte detaylar...

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Arzum Onan bakın ne yorum yaptı! 22 yaşındaki Can Aslantuğ babasını paylaştı! Mehmet Aslantuğ’la 2 gün sonra boşanacaklardı ’Vay Arkadaş’

1996'da nikah masasına oturan Arzum Onan Mehmet Aslantuğ çifti 27 yıllık evliliğini bitirmeye karar verdi.

Mehmet Aslantuğ sessizliğini korurken Arzum Onan basına yansıyan psikolojik şiddet iddiaları sonrası eşiyle fotoğrafını paylaşıp ''30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla haketmez'' demişti.

Arzum Onan bakın ne yorum yaptı! 22 yaşındaki Can Aslantuğ babasını paylaştı! Mehmet Aslantuğ’la 2 gün sonra boşanacaklardı ’Vay Arkadaş’

EŞİNE SÜRPRİZ HAREKET!

29 Mayıs'ta boşanacaklarını duyuran Arzum Onan'a eşinden Anneler Günü sürprizi gelmişti. Geçtiğimiz 14 Mayıs'ta Anneler Günü'ne özel paylaşım yapan Mehmet Aslantuğ hem oğlu hem eşinin olduğu fotoğrafı paylaşmıştı.

Arzum Onan bakın ne yorum yaptı! 22 yaşındaki Can Aslantuğ babasını paylaştı! Mehmet Aslantuğ’la 2 gün sonra boşanacaklardı ’Vay Arkadaş’

Ünlü aktör paylaşıma "Yine ve yeniden söylemek gerek! Sadece erkeği anlamlandırdığınız için değil, onlara bitmeyen tamahkârlıklara ve savaşlara rağmen direndiğiniz, güzel kıldığınız her şeye. Anne olsanız da, olmasanız da" notunu düşmüştü.

Arzum Onan bakın ne yorum yaptı! 22 yaşındaki Can Aslantuğ babasını paylaştı! Mehmet Aslantuğ’la 2 gün sonra boşanacaklardı ’Vay Arkadaş’

Onan da eşinin paylaşıma "Canım benim" yorumuyla yanıt vermişti.

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