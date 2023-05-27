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Haberler Magazin Şeyma Subaşı balayında 'depremi' yaşadı! O anları anbean yayınladı! Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı...

Şeyma Subaşı balayında 'depremi' yaşadı! O anları anbean yayınladı! Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı...

Günlerce konuşulan düğünden sonra şimdi de günlerce konuşulan balayı... Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı, şimdilerde Japonya'da balayında. İlginç balayı lokasyonu tercihi ve paylaşımlarıyla adından epey söz ettiren Subaşı bu kez deprem paylaşımıyla gündemde. Japonya'da depreme yakalanan Subaşı o anları böyle paylaştı. İşte detaylar...

27.05.2023 09:01 - Son Güncelleme: 27.05.2023 09:01
Şeyma Subaşı balayında ’depremi’ yaşadı! O anları anbean yayınladı! Eşi Meedo ile Japonya’ya giden Şeyma Subaşı...

Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Şeyma Subaşı balayında ’depremi’ yaşadı! O anları anbean yayınladı! Eşi Meedo ile Japonya’ya giden Şeyma Subaşı...

Günlerce süren düğünle evlenen Subaşı ile Meedo şimdilerde Japonya'da tatil yapıyor.

Şeyma Subaşı balayında ’depremi’ yaşadı! O anları anbean yayınladı! Eşi Meedo ile Japonya’ya giden Şeyma Subaşı...

Tatilin tadını çıkaran çift, bugün depreme yakalandı.

Şeyma Subaşı balayında ’depremi’ yaşadı! O anları anbean yayınladı! Eşi Meedo ile Japonya’ya giden Şeyma Subaşı...

Subaşı, Tokyo'da kaldığı otelde depreme yakalandığını Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Şeyma Subaşı balayında ’depremi’ yaşadı! O anları anbean yayınladı! Eşi Meedo ile Japonya’ya giden Şeyma Subaşı...

''SALLANTIYI BAYA HİSSETTİK''

Deprem anlarını 2.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, ''Şu anda Japonya'da meydana gelen bir başka tipik deprem'' notuyla paylaşan Subaşı, daha sonra yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:

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