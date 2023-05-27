Şeyma Subaşı balayında ’depremi’ yaşadı! O anları anbean yayınladı! Eşi Meedo ile Japonya’ya giden Şeyma Subaşı...

''SALLANTIYI BAYA HİSSETTİK''

Deprem anlarını 2.9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından, ''Şu anda Japonya'da meydana gelen bir başka tipik deprem'' notuyla paylaşan Subaşı, daha sonra yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verdi: