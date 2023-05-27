Şeyma Subaşı balayında 'depremi' yaşadı! O anları anbean yayınladı! Eşi Meedo ile Japonya'ya giden Şeyma Subaşı...
Günlerce konuşulan düğünden sonra şimdi de günlerce konuşulan balayı... Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile dünyaevine giren Şeyma Subaşı, şimdilerde Japonya'da balayında. İlginç balayı lokasyonu tercihi ve paylaşımlarıyla adından epey söz ettiren Subaşı bu kez deprem paylaşımıyla gündemde. Japonya'da depreme yakalanan Subaşı o anları böyle paylaştı. İşte detaylar...
27.05.2023 09:01 - Son Güncelleme: 27.05.2023 09:01
Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay 3 yıllık sevgilisi Mısırlı iş insanı Meedo ile nikah masasına oturdu.