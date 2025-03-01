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Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, boşanma sürecinde olduğu eşi Wanda Nara ile sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. İkili son olarak Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin, Icardi ile olan özel yazışmalarını ifşa etmesiyle gündeme geldi. İşte L-Gante ile Mauro Icardi'nin arasında geçen o yazışma...

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 15:45 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 15:45
Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, olaylı bir boşanma süreci geçirdiği eşi Wanda Nara ile sık sık gündem oldu. İkili, karşılıklı hamleleriyle bir türlü magazin gündeminden düşmedi.

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

İkili, önceki gün Icardi'nin Wanda Nara'yla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 11 Mart tarihinde görülecek ilk mahkeme öncesi dikkat çeken bir paylaşımda bulunan Icardi, "Gerçeklerin ortaya çıkmasından mı korkuyor?" diyerek adeta ateş püskürdü.

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

Boşanma aşamasındaki eşler, şimdi ise Wanda Nara'nın sevgilisi L Gante'nin paylaşımlarıyla gündeme oturdu.

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

Rapçi L-Gante, Icardi ile olan özel mesajlaşmalarını sosyal medyada paylaştı.

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

Arjantinli rapçi L-Gante'nin, söz konusu mesajlarda Icardi'ye, "Papağan parçası, beni yordun. Kızlarının annesine saygı duy ve onunla uğraşmayı bırak. Yoksa kızlarının annesinden nefret etmesini mi istiyorsun? Psikoloğa git! Tek iyi yaptığın şey topa vurmak. Bunu artık birinin sana söylemesi gerekiyordu" dediği görüldü.

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

Icardi de şöyle yanıt verdi: "Wanda'nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor.

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ama ben ona 'Hayır' dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Ve merak etme, kıskandırdığı tek kişi sen değilsin"

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

"GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINDAN MI KORKUYOR?"

Icardi, geçen gün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Beni şiddet, hakaretler ve silah bulundurma suçlamalarıyla şikayet eden aynı kişi, iki gün sonra hiçbir şey olmamış gibi evime gelmesi de tuhaf, değil mi?

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

Boşanmak isteyen aynı kişi, boşanma başvurumu yaptıktan sonra çılgına dönüp eski sohbetleri yayınlayarak kafa karıştırmaya ve herkese başka bir gerçeklik göstermeye mi çalıştı?

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

Benim kızlarımın fotoğraflarını sosyal medyamda paylaşmamı yasaklayan aynı kişi, kin, kıskançlık ve yeni sevgilimden dolayı mı?

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

Ama tabi kendi "yasal" kurallarında, "Bunu ben yaparsam sorun değil, ama sen yaparsan yasak" anlayışı hüküm sürüyor.

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

Sakin olun, yakında her şey ortaya çıkacak. Burada birkaç küçük kanıt bırakıyorum... Ah, unutmadan, telefonumu istedi, korktuğu için mi? Gerçeklerin ortaya çıkmasından mı korkuyor? Yoksa biz neyi gizliyoruz?"

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

L-Gante ile Wanda Nara

Wanda Nara’nın sevgilisi L-Gante ile Mauro Icardi’nin arasında geçen yazışma ifşa oldu!

Mauro Icardi