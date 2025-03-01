Icardi de şöyle yanıt verdi: "Wanda'nın beni kıskandırmak için yanına aldığı kuklalarla tartışmam. Ayrıca kendini ele veriyorsun. Seni papağan gibi gezdirip duran o. Ona saygı duymaya devam et ama dikkatli ol, çünkü her zaman geri dönüyor.

Geçen hafta birlikte olduğumuza dair çıkan haberi görmedin mi? Wanda Nara beni geri kazanmaya çalışıyordu. Ama ben ona 'Hayır' dedim. Aşağılanmış bir kadının oyununa düştün. Ve merak etme, kıskandırdığı tek kişi sen değilsin"

"GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASINDAN MI KORKUYOR?" Icardi, geçen gün yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Beni şiddet, hakaretler ve silah bulundurma suçlamalarıyla şikayet eden aynı kişi, iki gün sonra hiçbir şey olmamış gibi evime gelmesi de tuhaf, değil mi?

Boşanmak isteyen aynı kişi, boşanma başvurumu yaptıktan sonra çılgına dönüp eski sohbetleri yayınlayarak kafa karıştırmaya ve herkese başka bir gerçeklik göstermeye mi çalıştı?