Geçtiğimiz Aralık ayında Kıvanç Tatlıtuğ'un hobisi olan yemek yapma tutkusunu eğitimle birleştireceği duyulmuştu.
Ünlü oyuncunun İngiltere'de 3 aylık aşçılık eğitimi alacağı ve ardından İstanbul Göktürk'te bir restoran açmaya karar verdiği gündeme bomba gibi düşmüştü.
Sosyal medyada yemek yaparken videolarını da paylaşmayı ihmal etmeyen Tatlıtuğ'un öğrendiği tekniklerle dünya mutfağından örnekler sunacağı iddia edildi.
Söz konusu iddia ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bir videosu Masterchef'in ünlü jürisi Mehmet Yalçınkaya'ya soruldu.
MASTERCHEF JÜRİSİ MEHMET YALÇINKAYA'DAN KIVANÇ TATLITUĞ'A SİTEM
Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya, katıldığı bir televizyon programında Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek yaptığı videoyu yorumladı.
Mahmet Şef, Tatlıtuğ'a sitem ederek "Ben ne olduğunu bilmiyorum onun. Menemen değil. Soğanlama değil. Salçalı yumurta değil. E bir de bir şeyleri de bize bıraksın artık.
En yakışıklısın zaten. Filmlerde oynuyorsun. Çok güzel bir aktörsün. Yemeği de bırak biz yapalım ya" dedi.
Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım
Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım