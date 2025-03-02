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Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım

Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfağa merak salması ve aşçılık eğitimi alması hakkında Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan sitem geldi. Yalçınkaya, "Yemeği de bırak biz yapalım ya" dedi.

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Giriş Tarihi :02 Mart 2025 , 11:50 Güncelleme Tarihi :02 Mart 2025 , 12:20
Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım

Geçtiğimiz Aralık ayında Kıvanç Tatlıtuğ'un hobisi olan yemek yapma tutkusunu eğitimle birleştireceği duyulmuştu.

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım

Ünlü oyuncunun İngiltere'de 3 aylık aşçılık eğitimi alacağı ve ardından İstanbul Göktürk'te bir restoran açmaya karar verdiği gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ yeteneklerini bu kez mutfakta gösterdi!

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım

Sosyal medyada yemek yaparken videolarını da paylaşmayı ihmal etmeyen Tatlıtuğ'un öğrendiği tekniklerle dünya mutfağından örnekler sunacağı iddia edildi.

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım

Söz konusu iddia ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bir videosu Masterchef'in ünlü jürisi Mehmet Yalçınkaya'ya soruldu.

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım

MASTERCHEF JÜRİSİ MEHMET YALÇINKAYA'DAN KIVANÇ TATLITUĞ'A SİTEM

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya, katıldığı bir televizyon programında Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek yaptığı videoyu yorumladı.

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım

Mahmet Şef, Tatlıtuğ'a sitem ederek "Ben ne olduğunu bilmiyorum onun. Menemen değil. Soğanlama değil. Salçalı yumurta değil. E bir de bir şeyleri de bize bıraksın artık.

Kıvanç Tatlıtuğ yeteneklerini bu kez mutfakta gösterdi!

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım

En yakışıklısın zaten. Filmlerde oynuyorsun. Çok güzel bir aktörsün. Yemeği de bırak biz yapalım ya" dedi.

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya’dan Kıvanç Tatlıtuğ’a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım

Masterchef jürisi Mehmet Yalçınkaya'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a sitem: Yemeği de bırak biz yapalım