Wanda Nara'dan ayrılan Icardi kendini gecelere attı! Yakın arkadaşı Torreia'dan teselli

Wanda Nara ve Icardi'nin inişli çıkışlı ilişkisi, magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Yakın zamanda ayrılık kararı alan ikiliden Mauro Icardi'nin zor günler geçirdiği iddia ediliyor. Yıldız futbolcu, önceki gece takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte İstanbul gecelerinde görüntülendi. Evliyken geceleri dışarı çıkmayan Icardi'nin ayrılık sonrası İstanbul gecelerinde sık sık boy göstermesi dikkat çekti.
Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin ayrık haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin bunalımda olduğu söyleniyordu.
MEKANDAN SABAH SAATLERİNE DOĞRU AYRILDILAR
Yıldız futbolcu, önceki gece takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte İstanbul gecelerinde görüntülendi. Etiler'deki bir mekana
gelen iki yakın arkadaş geç saatlerde geldiği mekandan sabah saatlerine doğru ayrıldı.
Wanda Nara ile evliyken neredeyse hiç gecelere çıkmayan İcardi, ayrılık sonrası İstanbul gecelerinden ayrılmaz oldu.