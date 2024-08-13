Wanda Nara'dan ayrılan Icardi kendini gecelere attı! Yakın arkadaşı Torreia'dan teselli

1 Wanda Nara ile Mauro Icardi'nin ayrık haberi magazin dünyasına bomba gibi düşmüştü. Wanda Nara ile ayrılık kararı alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin bunalımda olduğu söyleniyordu.

2 MEKANDAN SABAH SAATLERİNE DOĞRU AYRILDILAR Yıldız futbolcu, önceki gece takım arkadaşı Lucas Torreira ile birlikte İstanbul gecelerinde görüntülendi. Etiler'deki bir mekana

gelen iki yakın arkadaş geç saatlerde geldiği mekandan sabah saatlerine doğru ayrıldı.