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Fahriye Evcen kırmızı bikinisiyle paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi tüm dikkatleri üzerine topladı!

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kırmızı bikinisi ile kamera karşısına geçen Evcen, kısa sürede Instagram'a damga vurdu. Ünlü oyuncuya birçok beğeni ve yorum geldi. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 09:32 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 09:32
Fahriye Evcen kırmızı bikinisiyle paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi tüm dikkatleri üzerine topladı! 1

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, 2017 yılında evlendi ve 2019'da Karan'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Fahriye Evcen kırmızı bikinisiyle paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi tüm dikkatleri üzerine topladı! 2

Ocak ayında ise küçük oğulları Kerem'e kavuşan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla adlarından sık sık söz ettirdi.

Fahriye Evcen kırmızı bikinisiyle paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi tüm dikkatleri üzerine topladı! 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Evcen, Instagram'da yaptığı çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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