Fahriye Evcen kırmızı bikinisiyle paylaştı! Burak Özçivit’in biricik eşi tüm dikkatleri üzerine topladı!

Kuruluş Osman'ın başarılı başrolü Burak Özçivit ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Fahriye Evcen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Kırmızı bikinisi ile kamera karşısına geçen Evcen, kısa sürede Instagram'a damga vurdu. Ünlü oyuncuya birçok beğeni ve yorum geldi. İşte o paylaşım...